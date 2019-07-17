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      Купівля квартири у новобудові: на що найчастіше звертають увагу покупці

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      На що звертають увагу потенційні покупці нерухомості?
      На що звертають увагу потенційні покупці нерухомості? / 24 канал

      Купівля нерухомості для звичайного українця – це, зазвичай, виважений і відповідальний крок. Фахівці проаналізували, на що звертають увагу потенційні покупці перед тим, як придбати нову квартиру.

      Нерухомість 24 раніше писала, як за останні півроку змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Києва, Львова та Одеси.

      Читайте також: Купити квартиру у Львові: як змінились ціни на житло у місті від початку року

      Аналітики з Українського клубу нерухомості з'ясували, на які критерії потенційні покупці житла звертають увагу у першу чергу.

      Ціна – головний критерій

      3 з 4 потенційних покупців (72%) вважають найголовнішим критерієм вибору житла у новобудовах – його ціну.

      Для порівняння – 64,8% покупців спершу звертають увагу на розташування житлового комплексу та його близькість до транспортних розв'язок.

      Кожен другий опитаний (54%) цікавиться іміджем компанії-забудовника, а кожен третій (34,1%) – об’єктами інфраструктури, створюваної на території житлового комплексу.

      Актуально! Продаж житла у новобудовах: які помилки найчастіше роблять забудовники 

      Такі дані озвучила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3m2 Вікторія Берещак. В опитуванні взяло участь понад 2500 потенційних покупців житла первинному ринку нерухомості Києва та передмістя.

      З чого починають пошук житла?

      75% опитаних зізнались, що починають шукати нову квартиру в інтернеті, вивчаючи пропозиції на ринку нерухомості міста.

      Угоди в інтернеті, звісно, не укладають, але у більшості випадків нове помешкання потенційні покупці обирають саме там.

      via GIPHY

      39,8% потенційних покупців вважають, що для остаточного вибору квартири достатньо мати щонайменше 3 варіанти, для 33% – оптимальними для вибору є 5 пропозицій.

      Понад половина (54,5%) учасників опитування зазначили, що їм не достатньої достовірної інформації про вартість квартир. 46,6% для остаточного вибору потребують більш конкретних фактів про той чи інший об'єкт. Зокрема таких, як хід будівництва, актуальна ціна за метр квадратний, умови розтермінування, акції, візуалізації тощо.

      Читайте також: Як перевірити надійність забудовника: на що слід звернути увагу

      100% оплати чи в розтермінування?

      Щодо механізмів купівлі квартири, то 38,6% учасників дослідження готові купувати житло, одразу заплативши повну вартість за нього. 29,5% – віддають перевагу купівлі нової квартири у розтермінування.

      Дивіться інфографіку, скільки коштує 1-кімнатна квартира у розтермінування:

      розтермінування купівля квартири у новобудові інфографіка

       

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      Теги: Купівля нерухомості Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Гроші Ціни на нерухомість Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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