Купівля квартири у новобудові: на що найчастіше звертають увагу покупці

Купівля нерухомості для звичайного українця – це, зазвичай, виважений і відповідальний крок. Фахівці проаналізували, на що звертають увагу потенційні покупці перед тим, як придбати нову квартиру.

Нерухомість 24 раніше писала, як за останні півроку змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Києва, Львова та Одеси.

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Аналітики з Українського клубу нерухомості з'ясували, на які критерії потенційні покупці житла звертають увагу у першу чергу.

Ціна – головний критерій

3 з 4 потенційних покупців (72%) вважають найголовнішим критерієм вибору житла у новобудовах – його ціну.

Для порівняння – 64,8% покупців спершу звертають увагу на розташування житлового комплексу та його близькість до транспортних розв'язок.

Кожен другий опитаний (54%) цікавиться іміджем компанії-забудовника, а кожен третій (34,1%) – об’єктами інфраструктури, створюваної на території житлового комплексу.

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Такі дані озвучила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3m2 Вікторія Берещак. В опитуванні взяло участь понад 2500 потенційних покупців житла первинному ринку нерухомості Києва та передмістя.

З чого починають пошук житла?

75% опитаних зізнались, що починають шукати нову квартиру в інтернеті, вивчаючи пропозиції на ринку нерухомості міста.

Угоди в інтернеті, звісно, не укладають, але у більшості випадків нове помешкання потенційні покупці обирають саме там.

39,8% потенційних покупців вважають, що для остаточного вибору квартири достатньо мати щонайменше 3 варіанти, для 33% – оптимальними для вибору є 5 пропозицій.

Понад половина (54,5%) учасників опитування зазначили, що їм не достатньої достовірної інформації про вартість квартир. 46,6% для остаточного вибору потребують більш конкретних фактів про той чи інший об'єкт. Зокрема таких, як хід будівництва, актуальна ціна за метр квадратний, умови розтермінування, акції, візуалізації тощо.

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100% оплати чи в розтермінування?

Щодо механізмів купівлі квартири, то 38,6% учасників дослідження готові купувати житло, одразу заплативши повну вартість за нього. 29,5% – віддають перевагу купівлі нової квартири у розтермінування.

Дивіться інфографіку, скільки коштує 1-кімнатна квартира у розтермінування:

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