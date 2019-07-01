Як змінились ціни на квартири у Києві від початку року: інфографіка
Ціни на квартири на первинному ринку нерухомості Києва показували різну динаміку від початку року – то стрімко падали, то різко йшли догори.
Нерухомість 24 проаналізувала, як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Києва за перші 6 місяців 2019 року.
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Що відбувалось з цінами від початку року?
За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, за червень 2019 у порівнянні з травнем середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва дещо впала – з 24 000 до 23 900 гривень.
Порівняйте: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки
Мінімальна ціна за квадрат у новобудовах столиці також знизилась до 16 000 гривень.
Ціни у доларах показали більш значне падіння. Середня ціна метра квадратного у червні опустилась на понад 10% у порівнянні з ціною у травні – до 900 доларів США за квадрат.
Мінімальна ціна впала з 610 до 590 доларів за метр квадратний.
Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва від початку 2019 року
За перші півроку 2019, середня ціна метра квадратного на столичній первинці двічі виходила на свій пік: 23 700 гривень за квадрат у січні 2019, та 24 000 – у травні після президентських виборів в Україні.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у червні 2019
Як змінились ціни на житло у районах Києва?
У порівянні з початком року відчутно знизилась середня ціна метра квадратного у новобудовах класу "еліт" в Печерському районі столиці.
Натомість ціни у новобудах економ- чи комфорт-класу в Деснянському та Дарницькому районах міста практично залишились без змін.
|Район
|Січень, грн/м²
|Лютий, грн/м²
|Березень, грн/м²
|Квітень, грн/м²
|Травень, грн/м²
|Червень, грн/м²
|Деснянський
|18000
|17800
|18100
|18000
|17700
|18800
|Дарницький
|18900
|19300
|19200
|19300
|19300
|18500
|Дніпровський
|20400
|20400
|20000
|20600
|21100
|20200
|Святошинський
|21200
|20500
|20500
|19800
|22100
|21100
|Оболонський
|21000
|20500
|18800
|19700
|19700
|20800
|Солом'янський
|21700
|21800
|21500
|21700
|21300
|21500
|Подільський
|23800
|23700
|22700
|21700
|23100
|21900
|Голосіївський
|24000
|24000
|24000
|24200
|25300
|25600
|Шевченківський
|34200
|34000
|32500
|32500
|32200
|32300
|Печерський
|49400
|49000
|47800
|47000
|43100
|45100
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у червні 2019
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