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      Як змінились ціни на квартири у Києві від початку року: інфографіка

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      Ціни на квартири у новобудовах Києва 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Києва 2019 / Колаж 24 каналу

      Ціни на квартири на первинному ринку нерухомості Києва показували різну динаміку від початку року – то стрімко падали, то різко йшли догори.

      Нерухомість 24 проаналізувала, як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Києва за перші 6 місяців 2019 року.

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      Що відбувалось з цінами від початку року?

      За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, за червень 2019 у порівнянні з травнем середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва дещо впала – з 24 000 до 23 900 гривень.

      Порівняйте: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки

      Мінімальна ціна за квадрат у новобудовах столиці також знизилась до 16 000 гривень.

      Ціни у доларах показали більш значне падіння. Середня ціна метра квадратного у червні опустилась на понад 10% у порівнянні з ціною у травні – до 900 доларів США за квадрат.

      Мінімальна ціна впала з 610 до 590 доларів за метр квадратний.

      ціни на квартири новобудови Київ
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва від початку 2019 року 

      За перші півроку 2019, середня ціна метра квадратного на столичній первинці двічі виходила на свій пік: 23 700 гривень за квадрат у січні 2019, та 24 000 – у травні після президентських виборів в Україні.

      ціни на квартири нерухомість київ новобудови 2019
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у червні 2019

      Як змінились ціни на житло у районах Києва?

      У порівянні з початком року відчутно знизилась середня ціна метра квадратного у новобудовах класу "еліт" в Печерському районі столиці.

      Натомість ціни у новобудах економ- чи комфорт-класу в Деснянському та Дарницькому районах міста практично залишились без змін.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у 2019
      Район Січень, грн/м² Лютий, грн/м² Березень, грн/м² Квітень, грн/м² Травень, грн/м² Червень, грн/м²
      Деснянський 18000 17800 18100 18000 17700 18800
      Дарницький 18900 19300 19200 19300 19300 18500
      Дніпровський 20400 20400 20000 20600 21100 20200
      Святошинський 21200 20500 20500 19800 22100 21100
      Оболонський 21000 20500 18800 19700 19700 20800
      Солом'янський 21700 21800 21500 21700 21300 21500
      Подільський 23800 23700 22700 21700 23100 21900
      Голосіївський 24000 24000 24000 24200 25300 25600
      Шевченківський 34200 34000 32500 32500 32200 32300
      Печерський 49400 49000 47800 47000 43100 45100

      ціни на квартири Київ новобудови райони
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у червні 2019

      Дізнайтесь, скільки в середньому зараз коштує квартира у Києві

       

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      Теги: Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Купівля нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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