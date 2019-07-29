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      Як перетворити старий завод на інноваційний простір: приклад Івано-Франківська

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      В Івано-Франківську старе підприємство перетворили на інноваційний простір. Залишили крафтові стіни та частину обладнання, а в цехах облаштували офіси для бізнесу та громадських організацій.

      Історія "Промприладу" починається у 1905 році, тоді ще Станіславівський завод пережив дві війни. А за радянських часів там виготовляли газові лічильники, парасольки та багато іншого.

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      Проте після незалежності завод потроху почав втрачати потужності. Друге дихання йому подарувала платформа "Тепле Місто". Її засновники взяли в оренду один поверх заводу й розпочали масштабний імпакт-інвестиційний проект.

      Коворкінги, дитячі зони, ІТ-компанії, галереї, бар і навіть міське управління – "Промприлад" перетворився на середовище, де співпрацюють бізнес, місто і громадські організації. Та спинятися на одному поверсі не планують, адже "в оборот" підуть усі 38 тисяч квадратів.

      Наразі ми дивимося на нашу архітектурну концепцію. Тільки після аналізу всіх будівель, ми будемо розуміти, яку з наступних площ будемо брати на реконструкцію,
      – пояснила директорка з розвитку проекту Аліна Токмиленко.


      Аліна Токмиленко

      Віктор – один із інвесторів проекту, який вклав у "Промприлад" близько 15 тисяч доларів. Інвестиції почнуть давати свої плоди за кілька років, а ось соціальний ефект він відчуває вже сьогодні.

      "Мені подобається, що тут відбувається. Ці заклади, які є тут, і що планується", – розповів один із інвесторів проекту Віктор Сорока.

      Я приходжу сюди провести час з друзями. Також деякі робочі моменти теж пов'язані з "Промприладом" для мене. Адже це місце, де можна орендувати конференц-зал,
      – додала відвідувачка інноваційного простору Анастасія Хмельовська.

      Вартість проекту – 25 мільйонів доларів. Тут мають створити експоцентр на три тисячі людей, фермерський ринок, кластери й нові коворкінги. Втілити все задумане планують до 2024 року.

      Дивіться більше фото з оновленого заводу "Промприлад":

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      Теги: Новини України Історія Круті будівлі Оренда нерухомості Офісні центри Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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