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      На одній із найвищих гір України встановили цікавий пристрій

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      Смартдатчик на горі Піп Іван
      Смартдатчик на горі Піп Іван / Науковий проект "Білий слон"

      На горі Піп Іван, що розташовується у Івано-Франківській, науковці встановили смартдатчик погоди Lufft WS800-UMB. Прилад тепер розміщуватиметься на даху колишньої астрономічної обсерваторії. Його у безоплатне користування українським партнерам передала Астрономічна обсерваторія Варшавського університету.

      Завданням цього смартдатчика погоди є аналіз клімату на вершині гори протягом наступних двох років. За результатами його показів фахівці мають визначити тип астрономічного телескопу, який буде встановлено в обсерваторії на горі.

      Яка погода на горі Піп Іван? У Карпатах почав падати сніг: фото

      Встановлення смартдатчика відбулося у межах реалізації спільного проекту Варшавського та Прикарпатського університетів. Його мета – відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван.

      Як працює смартдатчик на горі Піп Іван: дивіться відео 

      Як підкреслив ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда, відкриття першої наукової інсталяції на горі Піп Іван є підтвердженням намірів Прикарпатського та Варшавського університетів проводити тут наукові дослідження. За його словами, за кілька тижнів стартує проект, що передбачає наповнення обсерваторії сучасними приладами для досліджень.

      Що відомо про гору Піп Іван? Цю гору також називають Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора. Вона є однієї з найвищих вершин Українських Карпат і однією з шести гір в Україні, висота яких становить понад 2 тисячі метрів. Висота гори Піп Іван – 2020,5 метра.

      Також ця гора є відомою тим, що тут з 1938-го по 1941 роки працювала астрономо-метеорологічна обсерваторія. Сьогодні вона є частково відновленою для туристів, щоправда здебільшого являє собою руїни. У травні 2012 року Міністерство культури Польщі скерувало 70 тисяч доларів на відновлення споруди обсерваторії. Оновлену обсерваторію планують відрити в 2020 році.

      До слова, нещодавно українські розробники створили екологічний додаток, який має допомогти у боротьбі із забрудненістю довкілля, зокрема в Карпатах.

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      Теги: Новини України Погода Карпати Наука Новини Польщі Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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