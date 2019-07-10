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      У Карпатах почав падати сніг: фото

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      У Карпатах почав падати сніг
      У Карпатах почав падати сніг / facebook.com/chornogora.rescue112

      Неочікувано в українських Карпатах – на горі Піп – 10 липня почав падати сніг з дощем.

      Про це повідомив Чорногірський гірський рятувальний пост на своїй Фейсбук-сторінці.

      Наразі на горі Піп Іван хмарно та йде сніг з дощем. А температура повітря складає 3°С.

      До теми: Прогноз погоди на 10 липня: дощі та прохолода накриють Україну

      Зазначається, що зранку на горі Піп погода була дещо тепліша: температура повітря складала +6°С та було хмарно з проясненнями, без дощу.

      Окрім того, напередодні стало відомо, що сніг випав і в румунських Карпатах– на горі П'єтрос на висоті 2300 метрів. Так упродовж останніх 4 днів температура була дуже низькою, інколи навіть нижче 0.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Карпати Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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