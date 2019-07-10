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      У румунських Карпатах у липні випав сніг

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      У румунських Карпатах у липні випав сніг
      У румунських Карпатах у липні випав сніг / agerpres.ro

      Вперше у румунських Карпатах випав сніг в липні. Опади зафіксували 10 липня на горі П'єтрос на висоті 2300 метрів.

      Мер міста Борша Сорін Тіміш зазначив, що не пам'ятає, щоб сніг падав влітку, пише Mediafax.

      До слова: Вашингтон накрила потужна злива: підтопило Білий дім та метро – шокуючі фото та відео

      "Вершина (гори – ред. 24 канал) була білою. 15 років тому в серпні був сніг на горі, але не в липні", – сказав Тіміш. Температура повітря залишається низькою. У середу вранці в центрі Борша було лише +10 градусів тепла.

      Упродовж останніх 4 днів температура була дуже низькою, інколи навіть нижче 0.

      Тим часом у Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників. Зокрема, чотири смертельних випадки від палючого сонця зафіксували у Франції, по два – в Іспанії та Італії. Ще кількох людей у важкому стані доправили до лікарень.

      Нещодавно: На грецькому острові спалахнули пожежі: людей почали евакуювати

      blog_ava
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      Теги: Румунія Погода
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