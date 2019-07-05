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      На грецькому острові спалахнули пожежі: людей почали евакуювати

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      На грецькому острові Евія спалахнули пожежі
      На грецькому острові Евія спалахнули пожежі / twitter.com/amna_newseng

      На грецькому острові Евія спалахнули декілька лісових пожеж. Наразі рятувальники евакуювали жителів 4 сіл.

      За кілька годин після того, як велика пожежа призвела до мобілізації понад 100 пожежників і евакуації іншого села, нові загоряння сталися знову.

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      П’ятьох людей госпіталізували через проблеми з диханням, пише AP. Пожежникам вдалося обмежити поширення вогню, який перекинувся на ліси та сільськогосподарські райони. Проте через складну місцевість і високі температури рятувальникам важко виконувати свою роботу.

      Важливо! Лісові пожежі часто трапляються в Греції в спекотні, сухі літні місяці. У 2018 році унаслідок найбільшої смертоносної пожежі в країні загинула 101 людина в приморському поселенні неподалік Афін.

      Правоохоронці вже затримали 64-річного чоловіка. Грек на відкритому вогні спалював сухий бур'ян біля свого будинку. Пожежники вважають його винним у першій пожежі, суд на чоловіком буде 5 червня.

      греція острів евія пожежа
      Лісові пожежі спалахнули на грецькому острові Евія/ Фото: Protothema.gr

      Загалом 255 пожежників, чотири літаки і три вертольоти разом із сотнею транспортних засобів та землерийною технікою кинули на боротьбу з трьома пожежами.

      греція пожежа острів евія
      Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу/ Фото: Protothema.gr 

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      Теги: Греція Пожежа Погода
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