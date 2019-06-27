Іспанську Каталонію охопили масштабні пожежі: фото, відео

На північному сході Іспанії, у Каталонії, спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь вже знищив від 4 тисяч до 5 тисяч гектарів лісу, а місцева влада закрила рух на місцевих дорогах та евакуйовує людей.

Пожежі почалися 26 червня поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 кілометрів від прибережного міста Таррагона.

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За попередніми даними, з місця евакуювали щонайменше тридцять людей і перекрили п'ять доріг місцевого значення.

Incendi de la Ribera d'Ebre. Avança sense control. pic.twitter.com/ymsqwO7Pfm — ELNA (@Laura20760848) June 27, 2019

Рятувальники наголосили, що ці пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються. Наразі їм не вдалося взяти вогонь під свій контроль.

До гасіння пожеж залучили сотні вогнеборців та повітряну техніку.



Лісові пожежі в Каталонії

Worst wildfire in 20 years rages in Catalonia as heatwave grips Europe https://t.co/9CKyjMTmv2

A forest fire in Spain raged out of ... pic.twitter.com/LoEI90E5AM — Dave's News (@davesnewscom) June 27, 2019

..While in Spain An uncontrolled fire in Tarragona devastates more than 4,000 hectares and is already the largest in twenty years in Catalonia pic.twitter.com/oGMpj1xns2 — Non StOp (@xurde0o) June 27, 2019

#BREAKING More than 3,000 hectares affected in Ribera de l’Ebre fire in southern Catalonia in what is expected to be one of the biggest fires in the past 20 years. The fire could reach up to 20,000 hectares. pic.twitter.com/zNjf8UAgHN — Catalan News (@catalannews) June 26, 2019

Vídeo: imatge de l’incendi des de Tagornàs pic.twitter.com/32WgwHguFe — Quico Sallés (@QuicoSalles) June 27, 2019

Лісова пожежа у Каталонії: відео

Зауважимо, Європу накриває аномальна спека. Так, в Іспанії температура повітря подекуди сягає до +45 градусів тепла, а в Німеччині, Польщі та Чехії 26 червня зафіксували найвищі місячні температурні показники за всю історію спостережень. Синоптики прогнозують, що спека тільки посилюватиметься.