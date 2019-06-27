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      Іспанську Каталонію охопили масштабні пожежі: фото, відео

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      У Каталонії спалахнули масштабні лісові пожежі
      У Каталонії спалахнули масштабні лісові пожежі / Фото з Тwitter

      На північному сході Іспанії, у Каталонії, спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь вже знищив від 4 тисяч до 5 тисяч гектарів лісу, а місцева влада закрила рух на місцевих дорогах та евакуйовує людей.

      Пожежі почалися 26 червня поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 кілометрів від прибережного міста Таррагона.

      Читайте також: Аномальна спека у Європі: що спричинило рекордно високі температури

      За попередніми даними, з місця евакуювали щонайменше тридцять людей і перекрили п'ять доріг місцевого значення.

      Рятувальники наголосили, що ці пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються. Наразі їм не вдалося взяти вогонь під свій контроль.

      До гасіння пожеж залучили сотні вогнеборців та повітряну техніку.


      Лісові пожежі в Каталонії 

       

       

       

       

      Лісова пожежа у Каталонії: відео

      Зауважимо, Європу накриває аномальна спека. Так, в Іспанії температура повітря подекуди сягає до +45 градусів тепла, а в Німеччині, Польщі та Чехії 26 червня зафіксували найвищі місячні температурні показники за всю історію спостережень. Синоптики прогнозують, що спека тільки посилюватиметься. 

      blog_ava
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      Теги: Каталонія Пожежа Погода
      Джерело: 24 Канал
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