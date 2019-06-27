Іспанську Каталонію охопили масштабні пожежі: фото, відео
На північному сході Іспанії, у Каталонії, спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь вже знищив від 4 тисяч до 5 тисяч гектарів лісу, а місцева влада закрила рух на місцевих дорогах та евакуйовує людей.
Пожежі почалися 26 червня поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 кілометрів від прибережного міста Таррагона.
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За попередніми даними, з місця евакуювали щонайменше тридцять людей і перекрили п'ять доріг місцевого значення.
Рятувальники наголосили, що ці пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються. Наразі їм не вдалося взяти вогонь під свій контроль.
До гасіння пожеж залучили сотні вогнеборців та повітряну техніку.
Лісові пожежі в Каталонії
Лісова пожежа у Каталонії: відео
Зауважимо, Європу накриває аномальна спека. Так, в Іспанії температура повітря подекуди сягає до +45 градусів тепла, а в Німеччині, Польщі та Чехії 26 червня зафіксували найвищі місячні температурні показники за всю історію спостережень. Синоптики прогнозують, що спека тільки посилюватиметься.
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