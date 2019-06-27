В Європі – помаранчевий рівень небезпеки через спеку: синоптики обіцяють до +40 градусів

Відразу у трьох європейських країнах: Німеччині, Польщі та Чехії 26 червня зафіксували найвищі місячні температурні показники за всю історію спостережень. Загалом температурні показники у цій частині світу лише зростатимуть.

Про це кажуть синоптики і додають: в деяких країнах, у тому числі у Франції та Швейцарії, 27 червня температура підніметься вище +40 градусів. Така спека в Європі викликана гарячим повітрям з північної Африки, пише BBC.

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Так, у Франції майже по всій країні оголосили помаранчевий рівень небезпеки, другий рівень попередження після червоного. Місцева влада, своєю чергою, проводить інформаційну кампанію про те, як уберегтися від теплових ударів.

Влада Іспанії також попереджає про "значний ризик" лісових пожеж в деяких районах. У деяких районах країни 28 червня температура може досягати +45 градусів.



Температурні показники в Європі 27 червня: карта

Що ж до України, то вітчизняні фахівці заспокоюють: найближчими днями в країні стане прохолодніше. Так, у п'ятницю, 28 червня, в Україну просто увірветься справжня прохолода. За словами синоптика Наталі Діденко, температура повітря впаде спочатку до +20...+27 градусів, а потім навіть до +18...+23 градусів.

Липень і початок серпня в Україні також будуть доволі спекотними і сонячними.

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