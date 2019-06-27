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      В Європі – помаранчевий рівень небезпеки через спеку: синоптики обіцяють до +40 градусів

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      В Європі – рекордна спека
      В Європі – рекордна спека / 1310news.com

      Відразу у трьох європейських країнах: Німеччині, Польщі та Чехії 26 червня зафіксували найвищі місячні температурні показники за всю історію спостережень. Загалом температурні показники у цій частині світу лише зростатимуть.

      Про це кажуть синоптики і додають: в деяких країнах, у тому числі у Франції та Швейцарії, 27 червня температура підніметься вище +40 градусів. Така спека в Європі викликана гарячим повітрям з північної Африки, пише BBC.

      Читайте також: Як одягатись у спеку

      Так, у Франції майже по всій країні оголосили помаранчевий рівень небезпеки, другий рівень попередження після червоного. Місцева влада, своєю чергою, проводить інформаційну кампанію про те, як уберегтися від теплових ударів.

      Влада Іспанії також попереджає про "значний ризик" лісових пожеж в деяких районах. У деяких районах країни 28 червня температура може досягати +45 градусів.

      погода Європа спека в Європі
      Температурні показники в Європі 27 червня: карта

      Що ж до України, то вітчизняні фахівці заспокоюють: найближчими днями в країні стане прохолодніше. Так, у п'ятницю, 28 червня, в Україну просто увірветься справжня прохолода. За словами синоптика Наталі Діденко, температура повітря впаде спочатку до +20...+27 градусів, а потім навіть до +18...+23 градусів.

      Липень і початок серпня в Україні також будуть доволі спекотними і сонячними.

      Дивіться також: Коли в Україні спаде спека і прийде похолодання: прогноз синоптика

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      Теги: Погода Європа
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