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      Вашингтон накрила потужна злива: підтопило Білий дім та метро (шокуючі фото та відео)

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      Вашингтон накрила потужна злива
      Вашингтон накрила потужна злива / Фото з відкритих джерел

      Сильна злива накрила столицю США Вашингтон та прилеглі райони штатів – Меріленд і Вірджинія. Внаслідок негоду затопило багато вулиць та будинків, зокрема, дісталося і Білому дому. Також підтоплено метро та аеропорт.

      Злива затопила багато вулиць і будинків, тисячі людей залишилися без електрики. 

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      Частково було підтоплено Білий дім – вода стояла в підвалі президентської адміністрації. Також через повінь закрили будівлю Національного архіву США.

      Підтоплена будівля Білого дому
      Підтоплена будівля Білого дому

      Злива затопила десятки доріг, тому їх на певний час закрили. Люди, яких негода застала в дорозі, почали вилазити на дахи машин, аби хоч якось врятуватися від води. Місцева влада порекомендувала водіям поки відмовитися від поїздок.

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      А у передмісті Вашингтона затопило станцію метро "Virginia Square": вода лилася всередину протягом 20 хвилин. Також затопило метро в Пентагоні.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини США Стихійні лиха Погода
      Джерело: 24 канал
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