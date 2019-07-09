Вашингтон накрила потужна злива: підтопило Білий дім та метро (шокуючі фото та відео)
Сильна злива накрила столицю США Вашингтон та прилеглі райони штатів – Меріленд і Вірджинія. Внаслідок негоду затопило багато вулиць та будинків, зокрема, дісталося і Білому дому. Також підтоплено метро та аеропорт.
Злива затопила багато вулиць і будинків, тисячі людей залишилися без електрики.
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Частково було підтоплено Білий дім – вода стояла в підвалі президентської адміністрації. Також через повінь закрили будівлю Національного архіву США.
Підтоплена будівля Білого дому
Злива затопила десятки доріг, тому їх на певний час закрили. Люди, яких негода застала в дорозі, почали вилазити на дахи машин, аби хоч якось врятуватися від води. Місцева влада порекомендувала водіям поки відмовитися від поїздок.
Негода у Вашингтоні затопила вулиці: фото
А у передмісті Вашингтона затопило станцію метро "Virginia Square": вода лилася всередину протягом 20 хвилин. Також затопило метро в Пентагоні.