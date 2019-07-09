Прогноз погоди на 10 липня: дощі та прохолода накриють Україну

Погода в Україні у середу, 10 липня, буде теплою, але вночі синоптики обіцяють лише від +7 до +14 градусів тепла. У більшостей областей пройдуть дощі та грози.

Загалом температура повітря в Україні буде від +17 до +24 градусів телпа. Наталка Діденко повідомила, що на Заході та Півночі завтра буде поривчастий вітер.

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На Заході синоптики обіцяють грози та дощі, температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів тепла. На Сході буде сонячно – +19...+24 градусів.

На Півночі та у Криму можливі також дощі. Синоптики обіцяють від +19 до +25 градусів тепла. Наталка Діденко зазначила, що ця практично вереснева свіжість серед липня ще довго не залишить Україну.

У Києві у середу, 10 липня, очікується періодичний дощ, часом рвучкий західний вітер. Вночі +12...+14 градусів, вдень близько +20 градусів.

Прогноз погоди на середу, 10 липня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +18…+20

Вінниця – +18…+20

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +19…+21

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк –+22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +21…+23

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на 10 липня від Укгідрометцентру