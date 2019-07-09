Прогноз погоди на 10 липня: дощі та прохолода накриють Україну
Погода в Україні у середу, 10 липня, буде теплою, але вночі синоптики обіцяють лише від +7 до +14 градусів тепла. У більшостей областей пройдуть дощі та грози.
Загалом температура повітря в Україні буде від +17 до +24 градусів телпа. Наталка Діденко повідомила, що на Заході та Півночі завтра буде поривчастий вітер.
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На Заході синоптики обіцяють грози та дощі, температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів тепла. На Сході буде сонячно – +19...+24 градусів.
На Півночі та у Криму можливі також дощі. Синоптики обіцяють від +19 до +25 градусів тепла. Наталка Діденко зазначила, що ця практично вереснева свіжість серед липня ще довго не залишить Україну.
У Києві у середу, 10 липня, очікується періодичний дощ, часом рвучкий західний вітер. Вночі +12...+14 градусів, вдень близько +20 градусів.
Прогноз погоди на середу, 10 липня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +19…+21
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк –+22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +21…+23
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на 10 липня від Укгідрометцентру