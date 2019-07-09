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      Прогноз погоди на 10 липня: дощі та прохолода накриють Україну

      107 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 10 липня 2019 Україна - що обіцяють синоптики
      Прогноз погоди в Україні на 10 липня / pinterest.com

      Погода в Україні у середу, 10 липня, буде теплою, але вночі синоптики обіцяють лише від +7 до +14 градусів тепла. У більшостей областей пройдуть дощі та грози.

      Загалом температура повітря в Україні буде від +17 до +24 градусів телпа. Наталка Діденко повідомила, що на Заході та Півночі завтра буде поривчастий вітер.

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      На Заході синоптики обіцяють грози та дощі, температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів тепла. На Сході буде сонячно – +19...+24 градусів. 

      На Півночі та у Криму можливі також дощі. Синоптики обіцяють від +19 до +25 градусів тепла. Наталка Діденко зазначила, що ця практично вереснева свіжість серед липня ще довго не залишить Україну.

      У Києві у середу, 10 липня, очікується періодичний дощ, часом рвучкий західний вітер. Вночі +12...+14 градусів, вдень близько +20 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 10 липня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +18…+20

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк –+22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +21…+23

      Київ – +19…+21

      прогноз погоди 10 липня
      Прогноз погоди на 10 липня від Укгідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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