Якою буде погода у липні: прогноз

Липень в Україні цього року буде дуже спекотним, а температура повітря збережеться на рівні +30 градусів. Проте, два-три періоди по кілька днів країну таки накриють зливи з грозами, через що погода стане холоднішою та свіжішою.

Народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що липень почнеться з прохолодної погоди, яка затягнеться ще з останніх чисел червня.

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З 6-7 числа повернеться сильна жара до +27+32 градусів, яка затягнеться щонайменше на тиждень – до 17 липня,

– сказав синоптик.

У другій половині місяця похолодання з дощами та грозами почнеться 18-20 липня. За прогнозом Горбаня, стовпчики термометрів опустяться до +19+24 градусів, а вночі – +14+18 градусів. Проте, з 22 липня температура повітря знову підніметься до +34+35 градусів і така аномальна спека протримається до кінця місяця.

Трішки прохолодніше у липні буде в західних областях. Там очікується від +27 до +30 градусів.

Загалом легенькі літні дощі варто чекати українцям на початку місяця – 4 і 8 липня та наприкінці – 27-28 числа.

Спека почне спадати лише з 10-12 серпня. Тоді температура повітря опуститься до +19+22 градусів і нижче, почнуться часті дощі.

Якою буде погода наприкінці літа і коли почнеться осінь? Тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців, переконують в Укргідрометцентрі. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня.



За словами синоптиків, цьогоріч з 10 серпня температура різко почне падати до +19+22 градусів і нижче. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами.



При цьому осінь в Україні буде теплою, довгою і ранньою – розпочнеться після 15 серпня.