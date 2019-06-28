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      Якою буде погода у липні: прогноз

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      Погода на липень2019 Україна – якою буде погода у липні 2019
      Погода у липні в 2019 році / Ілюстративне фото

      Липень в Україні цього року буде дуже спекотним, а температура повітря збережеться на рівні +30 градусів. Проте, два-три періоди по кілька днів країну таки накриють зливи з грозами, через що погода стане холоднішою та свіжішою.

      Народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що липень почнеться з прохолодної погоди, яка затягнеться ще з останніх чисел червня.

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      З 6-7 числа повернеться сильна жара до +27+32 градусів, яка затягнеться щонайменше на тиждень – до 17 липня,
      – сказав синоптик.

      У другій половині місяця похолодання з дощами та грозами почнеться 18-20 липня. За прогнозом Горбаня, стовпчики термометрів опустяться до +19+24 градусів, а вночі – +14+18 градусів. Проте, з 22 липня температура повітря знову підніметься до +34+35 градусів і така аномальна спека протримається до кінця місяця.

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      Трішки прохолодніше у липні буде в західних областях. Там очікується від +27 до +30 градусів.

      Загалом легенькі літні дощі варто чекати українцям на початку місяця – 4 і 8 липня та наприкінці – 27-28 числа.

      Спека почне спадати лише з 10-12 серпня. Тоді температура повітря опуститься до +19+22 градусів і нижче, почнуться часті дощі.

      Якою буде погода наприкінці літа і коли почнеться осінь? Тривалість літа в  Україні скоротилася з трьох до двох місяців, переконують в Укргідрометцентрі. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня.

      За словами синоптиків, цьогоріч з 10 серпня температура різко почне падати до +19+22 градусів і нижче. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами.

      При цьому осінь в Україні буде теплою, довгою і ранньою – розпочнеться після 15 серпня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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