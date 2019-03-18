5 способів, як заощадити на ремонті

Багато хто вважає, що можна робити ремонт і без дизайну, але дизайн-проект, особливо якісний, містить інформацію з інженерних комунікацій, що дозволяє зменшити кількість непотрібних матеріалів, особливо точок освітлення, розеток, кабелю.

1. Зробити дизайн-проект

В хорошому проекті всі зони логічно продумані і розставляти розетки через кожні 2 метри немає необхідності. Теж саме і з освітленням – дизайнер продумує достатню кількість освітлювальних приладів в потрібних місцях.

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Також, якісний дизайн-проект чітко вказує площу і кількість матеріалів, які використовуються в ремонті, що дозволяє перевіряти будівельників і самостійно здійснювати закупівлю матеріалів.

2. Найняти перевірених будівельників

Дуже важливо, щоб ремонт робили люди, які вже перевірені знайомими або друзями. Розуміння якості і швидкості робіт часто є критичним моментом ремонту або будівництва. Інакше, як часто буває, в процесі ремонту доводиться міняти бригади і переробляти роботу заново, що призводить до дублювання витрат і перевитрат на матеріали.

Адже від того, наскільки рівна стіна або з якого матеріалу вона зроблена залежать витрати на штукатурку і шпаклівку.



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3. Домовитися з будівельниками про фіксовану вартість робіт за проектом

Найчастіше будівельники заявляють приблизний рівень витрат на ремонт, або рахують частково якісь основні роботи, але потім долічують багато дрібних робіт, наприклад просвердлити отвір в плитці, укоси, куточки і т.д. і кошторис може збільшитися на десятки відсотків.

Якщо ж Ви домовляєтеся з виконробом або з бригадою про те, що Ви платите за метр квадратний ремонту, чи то просто вартість або розрахункова за попереднім кошторисом, то тоді ймовірність неприємних сюрпризів значно знижується. І найважливіше, що будівельники в такому випадку зацікавлені зробити ремонт швидше.

4. Використовувати оптимальні матеріали

Є багато матеріалів, з якими будівельникам зручно працювати, супершпаклівка, супергрунтовка, супереластичний клей, але це зовсім не означає, що ці матеріали потрібно використовувати для того чи іншого завдання.

Наприклад, якщо мова йде про плитку на підлогу в теплому приміщенні, без теплої підлоги, то цілком можна взяти найпростіший клей для плитки, а не супереластичний. Штукатурку можна робити піщано-вапняну, а не гіпсову. Перша до речі, набагато краща для здоров'я і дешевша, але складна для будівельників. Часто, також не потрібно переплачувати за посилений профіль для гіпсокартону, якщо ці конструкції не будуть піддаватися навантаженню і т.д.

Окремо варто відзначити, що важливо розглядати аналоги за матеріалами – знаменитий бренд штукатурки або клею це добре, але можна купити якісні аналоги на 20-30% дешевше.



Можна заощадити 20-30% на будматеріалах

Безумовно, для цього потрібні знання, але краще витратити трохи часу і проконсультуватися з фахівцями, і заощадити тисячі гривень або доларів, ніж без особливого сенсу їх витратити.

5. Скористатися сервісом із закупівлі будівельних матеріалів

Як правило, матеріали становлять велику вартість ремонту і для багатьох, питання оптимізації дуже важливе.

Якщо довірити закупівлю матеріалів будівельникам і виконробу, то з високою часткою ймовірності, у Вас не будуть кращі ціни. Якщо ж, Ви вирішили купувати матеріали самі, то в даному випадку, потрібно багато аналізувати, витрачати час на магазини, шукати в інтернеті кращі ціни, складати замовлення. Безумовно, Ви зможете заощадити від цін будівельних гіпермаркетів, але витратите багато часу і сил, і навряд чи знайдете суперціни. Також, доведеться ще займатися питаннями логістики.

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На щастя, для тих, хто робить ремонт і цінує свій час, при цьому, хоче зняти головний біль і вигідно купувати будівельні матеріали, з'явився сервіс замовлення будівельних матеріалів VANDAM.COM.UA. Сервіс працює за принципом єдиного вікна та дозволяє дуже просто і швидко замовляти будівельні матеріали за кращими цінами на ринку. Економія доходить до 40%. Також, цей сервіс забезпечує доставку і розвантаження. Ще, важливо, проводить підбір і консультації за оптимальними матеріалами.

І в разі, якщо немає бажання купувати матеріали самостійно, то можна дати завдання своїм будівельникам замовляти матеріали через цей сервіс і економити, без проблем, на закупівлю всіх необхідних матеріалів. Не всі виконроби, звичайно, цього хочуть, але щоб заощадити десятки тисяч на ремонті, можна витратити трохи часу на переконання.