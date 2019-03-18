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      5 способов, как сэкономить на ремонте

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      Как сэкономить на ремонте
      Как сэкономить на ремонте

      Многие считают, что можно делать ремонт и без дизайна, но дизайн-проект, особенно качественный, содержит информацию по инженерным коммуникациям, что позволяет уменьшить количество ненужных материалов, особенно точек освещения, розеток, кабеля.

      1. Сделать дизайн-проект

      В хорошем проекте все зоны логично продуманы и расставлять розетки через каждые 2 метра нет необходимости. Тоже самое и с освещением – дизайнер продумывает достаточное количество осветительных приборов в нужных местах.

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      Также, качественный дизайн-проект четко указывает площадь и количество материалов, используемых в ремонте, что позволяет проверять строителей и самостоятельно осуществлять закупку материалов.

      2. Нанять проверенных строителей

      Очень важно, чтобы ремонт делали люди, которые уже проверены знакомыми или друзьями. Понимание качества и скорости работ часто является критическим моментом ремонта или строительства. Иначе, как часто бывает, в процессе ремонта приходится менять бригады и переделывать работу заново, что приводит к дублированию расходов и перерасхода на материалы.

      Ведь от того, насколько ровная стена или из какого материала она сделана зависят затраты на штукатурку и шпаклевку.


      5 способов, как сэкономить на ремонте

      3. Договориться со строителями о фиксированной стоимости работ по проекту

      Чаще всего строители заявляют примерный уровень затрат на ремонт, или считают частично какие-то основные работы, но потом досчитывают много мелких работ, например просверлить отверстие в плитке, откосы, уголки и т.д. и смета может увеличиться на десятки процентов.

      Если же Вы договариваетесь с прорабом или с бригадой о том, что Вы платите за квадратный метр ремонта, то просто стоимость или расчетная за предварительной смете, то тогда вероятность неприятных сюрпризов значительно снижается. И самое важное, что строители в таком случае заинтересованы сделать ремонт быстрее.

      4. Использовать оптимальные материалы

      Есть много материалов, с которыми строителям удобно работать, супершпакливка, супергрунтовка, суперэластичный клей, но это вовсе не означает, что эти материалы нужно использовать для той или иной задачи.

      Например, если речь идет о плитке на пол в теплом помещении, без теплого пола, то вполне можно взять самый простой клей для плитки, а не суперэластичный. Штукатурку можно делать песчано-известковую, а не гипсовую. Первая кстати, гораздо лучше для здоровья и дешевле, но сложная для строителей. Часто, также не нужно переплачивать за усиленный профиль для гипсокартона, если эти конструкции не будут подвергаться нагрузке и т.д.

      Отдельно стоит отметить, что важно рассматривать аналоги по материалам – знаменитый бренд штукатурки или клея это хорошо, но можно купить качественные аналоги на 20-30% дешевле.


      Можно сэкономить 20-30% на стройматериалах

      Безусловно, для этого нужны знания, но лучше потратить немного времени и проконсультироваться со специалистами, и сэкономить тысячи гривен или долларов, чем без особого смысла их потратить.

      5. Воспользоваться сервисом по закупке строительных материалов

      Как правило, материалы составляют большую стоимость ремонта, и для многих вопросы оптимизации очень важны.

      Если доверить закупку материалов строителям и прорабу, то с высокой долей вероятности, у Вас не будут лучшие цены. Если же Вы решили покупать материалы сами, то в данном случае, нужно много анализировать, тратить время на магазины, искать в интернете лучшие цены, составлять заказ. Безусловно, Вы сможете сэкономить от цен строительных гипермаркетов, но потратите много времени и сил, и вряд ли найдете суперцены. Также, придется еще заниматься вопросами логистики.

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      К счастью, для тех, кто делает ремонт и ценит свое время, при этом, хочет снять головную боль и выгодно покупать строительные материалы, появился сервис заказа строительных материалов VANDAM.COM.UA. Сервис работает по принципу единого окна и позволяет очень просто и быстро заказывать строительные материалы по лучшим ценам на рынке. Экономия доходит до 40%. Также, этот сервис обеспечивает доставку и разгрузку. Еще важно, проводит подбор и консультации по оптимальным материалами.

      И в случае, если нет желания покупать материалы самостоятельно, то можно дать задание своим строителям заказывать материалы через этот сервис и экономить, без проблем, на закупку всех необходимых материалов. Не все прорабы, конечно, этого хотят, но чтобы сэкономить десятки тысяч на ремонте, можно потратить немного времени на убеждение.

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      Теги: Новости недвижимости Ремонт Советы
      Источник: 24 Канал
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