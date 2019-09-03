Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки

Що таке будинки-"хрущовки" і що треба знати про особливості їхнього будівництва і планування до того, як купувати у них житло.

Історія "хрущовок"

"Хрущовками" називають зазвичай 5-поверхові панельні і цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу.

Їх почали масово споруджувати всередині ХХ століття за часів правління Микити Хрущова, звідки й пішла їхня назва. Якось під час візиту до Франції політикові показали взірцевий район, споруджений для місцевих робітників. Ці будинки й стали прототипами радянських "хрущовок".

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"Хрущовки" почали з'являтися після ухвали "Про усунення надмірностей в проектуванні і будівництві", підписаної Хрущовим у 1955 році. Через дефіцит житла і швидкі темпи зростання населення та промисловості в СРСР була прийнята програма масового будівництва будинків нового типу.



Типові радянські "хрущовки" / Історичне фото

В народі жартували, що Хрущов "об'єднав туалет і ванну і назвав це квартирою". За визначенням самого секретаря Компартії – "для кожної сім'ї маленьке житло, але своє".

Спершу такі будинки зводили з цегли, але у 1960-х, окрім цегли, для почали активно використовувати панелі, що дозволило значно скоротити витрати і значно збільшити темпи будівництва.

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Що таке квартира-"хрущовка"?

Цей тип житла на сьогодні залишається один з найпоширеніших в Україні. Такі квартири проектувати в Україні до початку 90-х і передбачали на 25 років експлуатації.

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Типові будинки-"хрущовки" мають 5, рідше – 4, 6, 9 або 10 поверхів. На сходовому майданчику тут переважно по 3-4 квартири, які залежно від проекту можуть кардинально відрізнятись плануванням.

Планування квартир-"хрущовок"

Загальна площа квартири в середньому проектувалася в певних діапазонах:

• для 1-кімнатних – від 28 до 33 кв м;

• для 2-кімнатних – від 30 до 48 кв м;

• для 3-кімнатних – від 48 до 58 кв м.

Проект передбачав, як суміжні, так і окремо розташовані кімнати, із загальним або роздільним санвузлом, наявністю невеликого балкона, додаткових приміщень тощо.

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Квартиру у "хрущовці": дизайнерський варіант перепланування

Житло у "хрущовках" має свої типові переваги і недоліки. Далі про них детальніше.

Переваги "хрущовок"

• у порівнянні з новобудовами чи іншими типами житла, квартири у "хрущовках" є суттєво дешевшими;

• розвинена інфраструктура поблизу;

• такі помешкання будуть хорошим варіантом для невеликих сімей, одиноких людей, пенсіонерів чи студентів;

• через відсутність несучих стін всередині квартири є можливість втілити сміливі дизайнерські рішення з облаштування інтер'єру;

• на відміну від студій чи смартквартир у хрущовках передбачені комори чи стельові шафи.

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Недоліки квартир-"хрущовок"

• низькі стелі – в середньому приблизно 2,5 метра. В деяких плануваннях висота стель могла сягати 2,7 метри. Через таку особливість встановлювати підвісні стелі чи масивні люстри у таких помешканнях – недоцільно;

• тонкі внутрішньоквартирні перегородки та міжквартирні стіни. Аби покращити звукоізоляцію у помешканнях, у багатьох радянських квартирах вішали килими на стіни. Сучасні технології дозволяють передбачити додаткову звукоізоляцію;

• відсутність ліфта у 5-поверхівках. Через невелику площу сходових прольотів у таких будинках доставити на поверхи габаритні предмети чи меблі;

• невелика площа житлових кімнат у порівнянні з іншими типами будівель;

• прохідні або суміжні кімнати, вузькі коридори;

• якщо у будинку не було поточного чи капітального ремонту, то інженерні системи у ньому через "вислугу" років можуть бути уже не в задовільному стані.



Радянські "хрущовки" мають низку недоліків / Фото: wikimedia.org

Варіанти перепланування квартир у "хрущовках"

Чимало українців після купівлі квартири у "хрущовці" вдаються до масштабних перепланувань та покращення наявних житлових умов. Так, для розширення простору часто зносять вбудовані конструкції: комори, гардеробні та стельові шафи.

У квартирах з прохідними або суміжними кімнатами найбільшою популярністю при оформленні інтер'єру користуються такі варіанти:

• об'єднання двох кімнат в одну функціональну зону. Наприклад, дизайн кухні в "хрущовці" часто має на увазі об'єднання з іншою кімнатою в єдину обідню зону чи вітальню;

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• використання стін з гіпсокартону для зонування простору і створенні окремих кімнат, наприклад, спальної або дитячої зони і коридору;



Приклад сучасного ремонту у квартирі-"хрущовці"

• санвузли переробляють залежно від площі і потреб мешканців. Найчастіше зносять стіну, яка з'єднує туалет і ванну кімнату, а замість звичної ванної облаштовують душову кабіну.

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Перед тим, як купувати житло у "хрущовках", дізнайтесь більше про особливості купівлі нерухомості на вторинному ринку. Читайте про це більше у матеріалі журналістів 24 каналу.