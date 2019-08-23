Будівництво будинку: коли, як, на чому і скільки можна зекономити

Якщо ви щасливий власник земельної ділянки десь у передмісті і саме приступаєте до зведення власного житла за містом, перед початком будівництва варто врахувати кілька важливих нюансів. Далі у матеріалі дізнайтесь, як і на чому можна зекономити, будуючи власний будинок.

Існує кілька основних варіантів будівництва будинку.

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1. Варіант перший – найдорожчий – це замовити будинок "під ключ". Будівельна компанія зекономить ваш дорогоцінний час і нерви, але якщо замовляти будівництво від проекту до внутрішнього оздоблення – то це доволі коштовний варіант.

2. Варіант другий – більш економний – це взяти справу у свої руки і стати самому собі дизайнером, виконробом та контролювати всі етапи будівництва від проекту до його втілення.

Основне джерело економії – планування. Грамотно розроблений та ретельно продуманий проект будинку дозволить не витрачати зайвого.

Далі у матеріалі, дізнайтесь більше, скільки і на чому можна зекономити.

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Як підготувати проект будинку для будівництва

1. Масштаби. Реально оцініть, яка площа будівлі задовольнить ваші потреби. Не логічно зводити гігантський маєток на 500 квадратів, якщо в ньому житиме 2-3 людини.

2. Правильна форма. Віддайте перевагу будинку квадратної або прямокутної форми. Облаштування такої будівлі буде набагато простішим, аніж будинка з виступаючими елементами та закругленими формами.

3. Перевірений проект. Вибирайте з-поміж проектів, які вам до вподоби і які вже перевірені часом та експлуатацією.



Будівництво будинку: вибирайте перевірені проекти / Фото: sheets-servis

Будівництво будинку: поради, як зекономити

1. Детально розпишіть етапи будівництва, вкажіть послідовність і обсяг робіт. Чітко дотримуйтеся плану. Це допоможе заощадити на будівництві заміського будинку і гроші, і сили, і нервові клітини;

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2. Винайміть будівельну бригаду, це буде дешевше, аніж замовити послуги будівельної компанії.

3. Починайте будувати взимку. Цей сезон вважається "мертвим" для будівельних компаній, тоді можна вибити більшу знижку.

4. Використовуйте домішки до бетону. Ця хитрість допоможе знизити потребу в цьому матеріалі.

5. Заливаючи фундамент, віддайте перевагу свайно-ростверковому варіанту.

Свайно-ростверковий фундамент – що це?Такий тип фундаменту часто використовують при будівництві на проблемних ділянках ґрунту, тоді тиск від будівлі припадає на сваї (палі), а сам ростверк (це верхня частина пальового або стовпчастого фундаменту, що розподіляє навантаження на основу), який може бути з заліза, дерева або бетону служить сполучною ланкою і розподіляє все навантаження рівномірно.



Будівництво приватного будинку: приклад свайно-ростверковкого фундаменту

Як зекономити на технології і матеріалах?

Заощадити можна на тих матеріалах, які ви будете використовувати у великих обсягах. Найбільш популярними на сьогодні є будівництво з цегли, брусу чи приватне будівництво. Нижче дізнайтесь, які бюджетніші варіанти передбачає кожне з них.

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1. Цегла. Це найдорожчий тип побудови. Тут зекономити можна за рахунок зменшення товщини стін. Щоправда, така економія виправдана, якщо плануєте жити в будинку тільки влітку. Якщо це не заміська дача і ви маєте намір жити тут цілий рік, то до кошторису додайте пункт про утеплення фасаду.

2. Брус. Купуйте його взимку – як вже згадувалось, цей період не популярний для будівництва, тож і ціни на матеріали нижчі, ніж влітку. Купувати варто гуртом і в одного продавця, з яким теж можна домовитись про суттєву знижку.

3. Каркасне будівництво на сьогодні є найекономнішим та найшвидшим способом зведення будинків в Україні. Це той випадок, коли за великого бажання можна навіть впоратись самотужки.



Каркасне будівництво є одним з найекономніших

Аби зекономити, варто точно розрахувати, скільки потрібно матеріалів для фасаду. Вартість зовнішнього оздоблення будинку коливається залежно від обраного матеріалу. Внутрішні роботи можна провести самостійно і також зекономити на оплаті послуг будівельників.

Варто знати! Якщо робите велике замовлення будматеріалів у мережевому гіпермаркеті, то можна суттєво зекономити на доставці.