Строительство дома: когда, как, на чем и сколько можно сэкономить

Если вы счастливый обладатель земельного участка где-то в пригороде и приступаете к возведению собственного жилья за городом, перед началом строительства стоит учесть несколько важных нюансов. Далее в материале разузнайте, как и на чем можно сэкономить, строя собственный дом.

Существует несколько основных вариантов строительства дома.

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1. Вариант первый – самый дорогой – это заказать дом "под ключ". Строительная компания сэкономит ваше драгоценное время и нервы, но если заказывать строительство от проекта до внутренней отделки – то это довольно дорогой вариант.

2. Вариант второй – более экономный – это взять дело в свои руки и стать самому себе дизайнером, прорабом и контролировать все этапы строительства от проекта до его воплощения.

Основной источник экономии – планирование. Грамотно разработанный и тщательно продуманный проект дома позволит не тратить лишнего.

Далее в материале, узнайте больше, сколько и на чем можно сэкономить.

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Как подготовить проект дома для строительства

1. Масштабы. Реально оцените, какая площадь здания удовлетворит ваши потребности. Не логично возводить гигантский особняк на 500 квадратов, если в нем будут жить 2-3 человека.

2. Правильная форма. Отдайте предпочтение дому квадратной или прямоугольной формы. Обустройство такого здания будет намного проще, чем дома с выступающими элементами и закругленными формами.

3. Проверенный проект. Выбирайте среди проектов, которые вам нравятся и которые уже проверены временем и эксплуатацией.



Строительство дома: выбирайте проверенные проекты / Фото: sheets-servis

Строительство дома: советы, как сэкономить

1. Подробно распишите этапы строительства, укажите последовательность и объем работ. Четко придерживайтесь плана. Это поможет сэкономить на строительстве загородного дома и деньги, и силы, и нервные клетки;

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2. Используйте строительную бригаду, это будет дешевле, чем заказать услуги строительной компании.

3. Начинайте строить зимой. Этот сезон считается "мертвым" для строительных компаний, тогда можно выбить большую скидку.

4. Используйте примеси к бетону. Эта хитрость поможет снизить потребность в этом материале.

5. Заливая фундамент, отдайте предпочтение свайно-ростверковому варианта.

Свайно-ростверковый фундамент – что это?Такой тип фундамента часто используют при строительстве на проблемных участках почвы, тогда давление от здания приходится на сваи (сваи), а сам ростверк (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание), который может быть из железа, дерева или бетона служит соединительным звеном и распределяет всю нагрузку равномерно.



Строительство частного дома: пример свайно-ростверкового фундамента

Как сэкономить на технологии и материалах?

Сэкономить можно на тех материалах, которые вы будете использовать в больших объемах. Наиболее популярными на сегодня является строительство из кирпича, бруса или частное строительство. Ниже узнайте, какие более бюджетные варианты предполагает каждое из них.

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1. Кирпич. Это самый дорогой тип построения. Здесь сэкономить можно за счет уменьшения толщины стен. Правда, такая экономия оправдана, если планируете жить в доме только летом. Если это не загородная дача и вы намерены жить здесь круглый год, то в смету добавьте пункт об утеплении фасада.

2. Брус. Покупайте его зимой – как уже упоминалось, этот период не популярный для строительства, поэтому и цены на материалы ниже, чем летом. Покупать стоит оптом и у одного продавца, с которым тоже можно договориться о существенной скидке.

3. Каркасное строительство на сегодняшний день является самым экономным и быстрым способом возведения домов в Украине. Это тот случай, когда при большом желании можно справиться даже самостоятельно.



Каркасное строительство является одним из самых экономных

Чтобы сэкономить, следует точно рассчитать, сколько нужно материалов для фасада. Стоимость внешней отделки дома колеблется в зависимости от выбранного материала. Внутренние работы можно провести самостоятельно и тоже сэкономить на оплате услуг строителей.

Стоит знать! Если делаете большой заказ стройматериалов в сетевом гипермаркете, то можно существенно сэкономить на доставке.