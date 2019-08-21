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      Новые правила строительства жилых домов: что изменится до конца года

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      Новые ГСН по строительству жилых домов вступят в силу 1 декабря 2019
      Новые ГСН по строительству жилых домов вступят в силу 1 декабря 2019 / 24 канал

      С 1 декабря 2019 в Украине вступят в силу строительные нормы, предусматривающие изменение правил строительства жилых домов.

      Что такое ГСН?Государственные строительные нормы – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

      К теме: В Украине вступили в действие новые ГСН по прочности зданий: что изменится

      Детали объяснил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

      Что изменится?

      1. новые нормы позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах;
      2. повышают требования к энергоэффективности жилья, инклюзивности и доступности;
      3. регламентируют обязательные лифты от 4-го этажа;
      4. будет отменена устаревшая норма проектировать радиоточки в каждой квартире;
      5. общественные заведения будет разрешено проектировать на любых этажах.

      Это не исчерпывающий перечень изменений. Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря этого года, они являются обязательными к исполнению и распространяются на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перерснащение жилых домов высотой до 73,5 метров включительно.

      Новые ГСН по строительству жилых зданий: фото

       

       

      Строительство жилых домов с большей высотой регулируется строительными нормами высотных домов.

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      С 1 июля в Украине изменились нормы по проектированию и строительству парковок и автостоянок.

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      Теги: ГСН Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Минрегион
      Источник: 24 канал
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