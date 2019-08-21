Новые правила строительства жилых домов: что изменится до конца года

С 1 декабря 2019 в Украине вступят в силу строительные нормы, предусматривающие изменение правил строительства жилых домов.

Что такое ГСН?Государственные строительные нормы – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

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Детали объяснил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Что изменится?

новые нормы позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах; повышают требования к энергоэффективности жилья, инклюзивности и доступности; регламентируют обязательные лифты от 4-го этажа; будет отменена устаревшая норма проектировать радиоточки в каждой квартире; общественные заведения будет разрешено проектировать на любых этажах.

Это не исчерпывающий перечень изменений. Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря этого года, они являются обязательными к исполнению и распространяются на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перерснащение жилых домов высотой до 73,5 метров включительно.

Новые ГСН по строительству жилых зданий: фото

Строительство жилых домов с большей высотой регулируется строительными нормами высотных домов.

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