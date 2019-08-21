Новые правила строительства жилых домов: что изменится до конца года
С 1 декабря 2019 в Украине вступят в силу строительные нормы, предусматривающие изменение правил строительства жилых домов.
Что такое ГСН?Государственные строительные нормы – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.
К теме: В Украине вступили в действие новые ГСН по прочности зданий: что изменится
Детали объяснил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.
Что изменится?
- новые нормы позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах;
- повышают требования к энергоэффективности жилья, инклюзивности и доступности;
- регламентируют обязательные лифты от 4-го этажа;
- будет отменена устаревшая норма проектировать радиоточки в каждой квартире;
- общественные заведения будет разрешено проектировать на любых этажах.
Это не исчерпывающий перечень изменений. Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря этого года, они являются обязательными к исполнению и распространяются на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перерснащение жилых домов высотой до 73,5 метров включительно.
Новые ГСН по строительству жилых зданий: фото
Строительство жилых домов с большей высотой регулируется строительными нормами высотных домов.
Актуально! Небоскребы позволят строить по всей Украине: в отдельных областях это до сих пор запрещено
С 1 июля в Украине изменились нормы по проектированию и строительству парковок и автостоянок.