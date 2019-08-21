Нові правила будівництва житлових будинків: що зміниться до кінця року

З 1 грудня 2019 в Україні набудуть чинності будівельні норми, які передбачають зміну правил будівництва житлових будинків.

Що таке ДБН?Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

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Деталі пояснив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

Що зміниться?

нові норми дозволяють проектувати кухні-ніші в квартирах; підвищують вимоги до енергоефективності житла, інклюзивності та доступності; регламентують обов'язкові ліфти від 4-го поверху; буде скасована застаріла норму проектувати радіоточки в кожній квартирі; громадські заклади буде дозволено проектувати на будь-яких поверхах.

Це не вичерпний перелік змін. Нові норми почнуть діяти вже з 1 грудня цього року, вони є обов'язковими до виконання і розповсюджуються на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення житлових будинків висотою до 73,5 метрів включно.

Нові ДБН щодо будівництва житлових будівель: фото

Будівництво житлових будинків з більшою висотою регулюється будівельними нормами щодо висотних будинків.

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