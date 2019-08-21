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      Нові правила будівництва житлових будинків: що зміниться до кінця року

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      Нові ДБН щодо будівництва житлових будинків набудуть чинності 1 грудня 2019
      Нові ДБН щодо будівництва житлових будинків набудуть чинності 1 грудня 2019 / 24 канал

      З 1 грудня 2019 в Україні набудуть чинності будівельні норми, які передбачають зміну правил будівництва житлових будинків.

      Що таке ДБН?Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

      До теми: В Україні вступили в дію нові ДБН щодо міцності будівель: що зміниться

      Деталі пояснив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

      Що зміниться?

      1. нові норми дозволяють проектувати кухні-ніші в квартирах;
      2. підвищують вимоги до енергоефективності житла, інклюзивності та доступності;
      3. регламентують обов'язкові ліфти від 4-го поверху;
      4. буде скасована застаріла норму проектувати радіоточки в кожній квартирі;
      5.  громадські заклади буде дозволено проектувати на будь-яких поверхах.

      Це не вичерпний перелік змін. Нові норми почнуть діяти вже з 1 грудня цього року, вони є обов'язковими до виконання і розповсюджуються на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення житлових будинків висотою до 73,5 метрів включно.

      Нові ДБН щодо будівництва житлових будівель: фото

       

       

      Будівництво житлових будинків з більшою висотою регулюється будівельними нормами щодо висотних будинків. 

      Актуально! Хмарочоси дозволять будувати по всій Україні: в окремих областях це досі заборонено 

      З 1 липня в Україні змінились норми щодо проектування та будівництва парковок і автостоянок.

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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво ДБН Мінрегіон Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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