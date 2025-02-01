Такие маленькие комнаты делали только с одной целью. Об этом далее сообщает 24 Канал.

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Почему кухни в хрущевках такие маленькие

Семейный ужин на кухне в хрущевке был настоящим вызовом, ведь поместиться в комнате площадью всего 5 – 6 квадратных метров не так просто. Приготовление пищи и каждое движение в столь маленьком пространстве – это настоящее искусство.

Почему же кухни, и вообще хрущевки, были настолько малыми? Ответ на это только один – история. Дело в том, что в 1920-х годах страна оправлялась от гражданской войны, в 1930-х годах строительство многоквартирных домов не было столь распространенным явлением, потом началась Вторая мировая война, долгий послевоенный период и только в 1960-х годах массово начали возводить многоквартирные дома.

Тогда и начали появляться те самые хрущевки. Тогда советская власть имела только одну цель – дать крышу над головой как можно большему количеству своих граждан. В первых советских домах даже могло не быть кухни, потому что граждане должны были "работать на благо государства".



Кухня в хрущевке / Фото Unsplash

После Второй мировой войны истощенный СССР не мог позволить строительство сталинок, как раньше. Расходы на строительство сократили на максимум. Лифты, подвалы, мусоропроводы – все убрали. Вместо этого спроектировали маленькие квартиры, которые закрывали минимальные потребности.

В таких условиях архитекторы могли позволить себе спроектировать кухни максимум 6 квадратных метров, с высотой потолка 2,5 метра и шириной комнаты 2,2 метра. Рядом была маленькая кладовая, в которой можно было хранить какие-то вещи или продукты.

Конечно, такие кухни ограничивали семью, поэтому впоследствии их начали объединять с гостиными, чтобы иметь больше пространства. До сих пор хрущевки получают новую жизнь. Современный ремонт и технологии могут оживить любое пространство и сделать его комфортным для жизни.