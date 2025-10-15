Чи планують знесення хрущовок?

До початку повномасштабної війни в Україні налічувалось близько 10 000 хрущовок, повідомляє 24 Канал з посиланням на партію "Слуга народу".

Нардепка Олена Шуляк розповіла, що наразі у вирішенні питання щодо цього сегменту житлового фонду є нагальна потреба. Але про знесення таких обʼєктів для того, щоб на їхньому місці побудувати сучасне житло, поки не йдеться – економічно більш доцільною буде їхня реновація.

Законопроєкт щодо цього вже пройшов перше читання, але з певних причин "забуксував".

Проєктувалися хрущовки як тимчасове житло, але зараз більшості з них уже 60 – 70 років, тобто термін експлуатації вичерпано. Бетон і арматура втрачають міцність, стики між панелями розгерметизовуються, опорні конструкції не витримують навантажень. Є ризики тріщин, просідання, аварійного стану,

– розповіла Шуляк.

За її словами, вирішення проблеми їхньої наявності почали обговорювати ще у 2006 році, однак тоді вже йшлося не про знесення будинків такого формату, а про їхню реновацію. Наразі це ще більш актуальна історія, оскільки наслідком повномасштабного вторгнення стало руйнування десятків мільйонів квадратних метрів житла.

Ще у вересні 2022 року Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про комплексну реконструкцію:

модернізація будинків у межах кварталів;

оновлення інженерної та соціальної інфраструктури;

а знесення з новим будівництвом – лише тоді, коли інші способи неможливі (за результатами техобстеження, енергоаудиту й ТЕО).

Поширений міф про "силове виселення" не відповідає дійсності, акцентувала Олена Шуляк. Міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього (від 75% і більше).

Нині відомо, що документ отримав багато правок і суттєво доопрацьовується.

Чим відрізняється хрущовка від інших будинків?

Цей тип житла на сьогодні залишається один з найпоширеніших в Україні, повідомляє 24 Канал.

Типові будинки-хрущовки мають 5, рідше – 4, 6, 9 або 10 поверхів. На сходовому майданчику тут переважно по 3-4 квартири, які залежно від проєкту можуть кардинально відрізнятись плануванням. Загальна площа квартири в середньому проектувалася в певних діапазонах:

для 1-кімнатних – від 28 до 33 квадтраних метрів;

для 2-кімнатних – від 30 до 48 квадтраних метрів;

для 3-кімнатних – від 48 до 58 квадтраних метрів.

Проєкт передбачав, як суміжні, так і окремо розташовані кімнати, із загальним або роздільним санвузлом, наявністю невеликого балкона, додаткових приміщень тощо.

Що відомо про хрущовки в Україні?