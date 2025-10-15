Чи планують знесення хрущовок?
До початку повномасштабної війни в Україні налічувалось близько 10 000 хрущовок, повідомляє 24 Канал з посиланням на партію "Слуга народу".
Дивіться також Зима, весна чи літо: коли купити житло вигідніше, аніж зазвичай
Нардепка Олена Шуляк розповіла, що наразі у вирішенні питання щодо цього сегменту житлового фонду є нагальна потреба. Але про знесення таких обʼєктів для того, щоб на їхньому місці побудувати сучасне житло, поки не йдеться – економічно більш доцільною буде їхня реновація.
Законопроєкт щодо цього вже пройшов перше читання, але з певних причин "забуксував".
Проєктувалися хрущовки як тимчасове житло, але зараз більшості з них уже 60 – 70 років, тобто термін експлуатації вичерпано. Бетон і арматура втрачають міцність, стики між панелями розгерметизовуються, опорні конструкції не витримують навантажень. Є ризики тріщин, просідання, аварійного стану,
– розповіла Шуляк.
За її словами, вирішення проблеми їхньої наявності почали обговорювати ще у 2006 році, однак тоді вже йшлося не про знесення будинків такого формату, а про їхню реновацію. Наразі це ще більш актуальна історія, оскільки наслідком повномасштабного вторгнення стало руйнування десятків мільйонів квадратних метрів житла.
Ще у вересні 2022 року Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про комплексну реконструкцію:
- модернізація будинків у межах кварталів;
- оновлення інженерної та соціальної інфраструктури;
- а знесення з новим будівництвом – лише тоді, коли інші способи неможливі (за результатами техобстеження, енергоаудиту й ТЕО).
Поширений міф про "силове виселення" не відповідає дійсності, акцентувала Олена Шуляк. Міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього (від 75% і більше).
Нині відомо, що документ отримав багато правок і суттєво доопрацьовується.
Чим відрізняється хрущовка від інших будинків?
Цей тип житла на сьогодні залишається один з найпоширеніших в Україні, повідомляє 24 Канал.
Типові будинки-хрущовки мають 5, рідше – 4, 6, 9 або 10 поверхів. На сходовому майданчику тут переважно по 3-4 квартири, які залежно від проєкту можуть кардинально відрізнятись плануванням. Загальна площа квартири в середньому проектувалася в певних діапазонах:
- для 1-кімнатних – від 28 до 33 квадтраних метрів;
- для 2-кімнатних – від 30 до 48 квадтраних метрів;
- для 3-кімнатних – від 48 до 58 квадтраних метрів.
Проєкт передбачав, як суміжні, так і окремо розташовані кімнати, із загальним або роздільним санвузлом, наявністю невеликого балкона, додаткових приміщень тощо.
Що відомо про хрущовки в Україні?
Хрущовки в Україні будували з 1957 по 1985 рік. У Києві першу хрущовку збудували на провулку Леопольда Ященка (1957 рік). Він мав експериментальне планування – дуже маленькі квартири з кухнями площею 4 квадрати.
У хрущовках була "таємна кімната", яка спочатку планували як гардеробна, але часто використовували для зберігання речей і консервації. Також інколи вона ставала спальнею для одного з членів родини.
Кухні у хрущовках мали розмір 5 – 6 квадратних метрів через прагматичний підхід радянської влади, яка прагнула забезпечити житлом якомога більше громадян після Другої світової війни. Через економію на будівництві були спроектовані маленькі квартири з мінімальними зручностями.