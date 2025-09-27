Про це свідчать дані Deloitte Property Index у 2025 році, передає 24 Канал.

Де у Європі найдешевше житло?

У 2025 році найдоступніші ціни на житло в Європі зафіксували в містах Східної та Південної Європи. У категорії відносно дешевих виділяються:

Познань (Польща),

Марибор (Словенія),

Банська-Бистриця (Словаччина),

Загреб (Хорватія),

Салоніки (Греція).

Там нове житло можна придбати за 2,82 – 2,99 тисячі євро за квадратний метр.

Чи є щось дешевше?

Абсолютними рекордсменами стали грецька Патра та албанський Дуррес. У Патрі "квадрат" нового житла коштує 1,46 тисячі євро, а в Дурресі – всього 1,33 тисячі євро. Це означає, що в окремих випадках квартира в Європі може обійтися покупцеві за суму, співставну з ціною автомобіля середнього класу.



Що впливає на ціни на житло в Європі?

Як пише видання Новини.LIVE, ціни на житло формуються під впливом багатьох факторів:

економічної стабільності країни та рівня доходів населення,

статусу міста як культурного чи освітнього центру,

обмеженості землі під забудову та попиту з боку інвесторів.

Значну роль відіграють також міграційні процеси, розвиток інфраструктури й транспортна доступність. Тож у мегаполісах ціни зростають швидше, а в менш розвинених містах житло лишається відносно доступним.

Які ціни на нерухомість в Україні?