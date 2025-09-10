Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання NewsWeek.

Де квартири окупаються за рік?

У містах сходу України, таких як Дружківка, попит на оренду житла стабільно високий, зокрема серед військових, волонтерів, журналістів та представників міжнародних місій.

Подобова оренда становить від 1000 до 2000 гривень за квартиру, а місячна оренда дво- та трикімнатних квартир досягає 8 тисяч гривень. Це дозволяє власникам квартир швидко отримувати дохід, співставний з вартістю житла за 12 – 14 місяців.



Подобова оренда квартир у Дружківці / Скриншот із сайту ОЛХ

Чому вартість житла низька?

Основна причина таких низьких цін – виїзд населення та постійні обстріли. Близько 60% продажів пов'язані з тим, що власники залишають міста й хочуть швидко продати житло. Це призводить до значного зниження цін, що, своєю чергою, робить інвестиції в нерухомість у цих регіонах вигідними, хоча й мають великі ризики.

Для порівняння, у великих містах, таких як Київ, Львів та Одеса, вартість житла значно вища, а орендні ставки не дають такої швидкої віддачі. Наприклад, у Києві однокімнатна квартира коштує від 50 – 60 тисяч доларів, але місячна оренда рідко перевищує 500 доларів. Там реальний термін окупності становить від 12 до 20 років.

Для інвесторів, які шукають швидку окупність, придбання квартири в містах сходу України може стати надзвичайно вигідним рішенням. Однак важливо враховувати ризики, пов'язані з безпековою ситуацією в цих регіонах. Перед ухваленням рішення рекомендується детально вивчити місцевий ринок та проконсультуватися з фахівцями.

