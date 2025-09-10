Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание NewsWeek.

Где квартиры окупаются за год?

В городах востока Украины, таких как Дружковка, спрос на аренду жилья стабильно высокий, в частности среди военных, волонтеров, журналистов и представителей международных миссий.

Посуточная аренда составляет от 1000 до 2000 гривен за квартиру, а месячная аренда двух- и трехкомнатных квартир достигает 8 тысяч гривен. Это позволяет владельцам квартир быстро получать доход, сопоставимый со стоимостью жилья за 12 – 14 месяцев.



Посуточная аренда квартир в Дружковке / Скриншот с сайта ОЛХ

Почему стоимость жилья низкая?

Основная причина таких низких цен – выезд населения и постоянные обстрелы. Около 60% продаж связаны с тем, что владельцы покидают города и хотят быстро продать жилье. Это приводит к значительному снижению цен, что, в свою очередь, делает инвестиции в недвижимость в этих регионах выгодными, хотя и имеют большие риски.

Для сравнения, в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса, стоимость жилья значительно выше, а арендные ставки не дают такой быстрой отдачи. Например, в Киеве однокомнатная квартира стоит от 50 – 60 тысяч долларов, но месячная аренда редко превышает 500 долларов. Там реальный срок окупаемости составляет от 12 до 20 лет.

Для инвесторов, которые ищут быструю окупаемость, приобретение квартиры в городах востока Украины может стать чрезвычайно выгодным решением. Однако важно учитывать риски, связанные с ситуацией с безопасностью в этих регионах. Перед принятием решения рекомендуется детально изучить местный рынок и проконсультироваться со специалистами.

