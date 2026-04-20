Об отсрочке и женитьбе рассказали адвокат Юрий Айвазян и юрист Владислав Дерий на портале "Юристы.ua".
Повлияет ли бракосочетание на отсрочку?
По словам Айвазяна, женитьба никоим образом не влияет на право на отсрочку, поскольку жена не обязана содержать мать.
Адвокат отметил, что приобретение недвижимости и смена места жительства также не представляют проблемы.
Однако в случае покупки квартиры в другом городе или районе перед регистрацией места жительства необходимо сначала стать на учет в новом ТЦК.
Можно свободно жениться, покупать недвижимость и оформлять ее на себя. Это никак не влияет на право на отсрочку. Однако, имейте в виду, при покупке недвижимости в браке – это будет общим имуществом с женой,
– заявил юрист Дерий.
Что известно о ходе мобилизации в Украине?
В Украине больше нельзя подавать документы для оформления отсрочки от мобилизации напрямую через ТЦК.
Заявления на отсрочку теперь можно подать через приложение "Резерв+" или через ЦНАП, где администратор оформляет заявление и передает документы в комиссию ТЦК.
Мобилизованные с дипломом бакалавра могут получить офицерское звание, пройдя обучение курсами L-1A и L-1B продолжительностью до шести месяцев.
В ГПСУ сообщили, что военные ТЦК не находятся в украинских пунктах пропуска. Если гражданин находится в розыске, его могут передать в полицию, которая потом может передать человека в ТЦК.