Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Что делать, если есть диплом бакалавра?

Новые нормы не предусматривают автоматического присвоения офицерского звания. Для этого военнослужащий должен соответствовать установленным требованиям, пройти подготовку и быть назначенным на соответствующую должность.

Механизм присвоения звания также зависит от уровня образования и имеющегося опыта службы.

Военнослужащие, которые имеют диплом бакалавра или высшую образовательную степень по любой специальности (магистр), могут претендовать на присвоение первичного офицерского звания младшего лейтенанта. Для этого нужно пройти обучение по программам профессионального военного образования тактического уровня.

Речь идет о базовом курсе L-1A и профессиональном курсе L-1B, каждый из которых предусматривает 20 кредитов ЕКТС. Общая продолжительность подготовки может составлять до шести месяцев.

Для лиц сержантского (старшинского) состава с высшим образованием не ниже бакалавра, боевым опытом и успешно сданными вступительными испытаниями предусмотрен сокращенный путь. Если они подтвердили необходимые компетентности базового уровня, обучение ограничивается курсом L-1B продолжительностью до трех месяцев.

Отмечается также, что курсы проводятся на базе всех высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, которые осуществляют подготовку военных специалистов тактического уровня.

Что делать, если есть диплом магистра?

Если военный имеет степень магистра (или приравненное к нему высшее образование) и опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет, ему может быть присвоено первичное офицерское звание и он может быть назначен на должность в соответствии со специальностью.

В то же время штатно-должностная категория может превышать начальное офицерское звание – это зависит от управленческого опыта, уровня образования и потребностей конкретной воинской части.

Руководящий опыт должен быть получен в гражданской жизни – на предприятиях, в учреждениях или организациях. Это могут быть должности руководителей отделов, заместителей директоров, руководителей проектов, главных специалистов и тому подобное. Важно, чтобы эта работа предусматривала управление людьми, принятие решений и ответственность за результат,

– добавили в Минобороны.

Одним из ключевых преимуществ этого механизма является то, что во время военного положения не требуется заключение долгосрочного контракта. Это означает, что после завершения войны лицо сможет быть демобилизовано как офицер без дополнительных обязательств по продолжению службы.

