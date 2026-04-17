Соответствующие нововведения утверждены постановлением Кабинета Министров №467 от 8 апреля.

Какие изменения в процессе мобилизации?

Военнообязанные, за исключением забронированных лиц и работников спецслужб, теперь должны подавать заявления на отсрочку через ЦНАП. Изменения введены для уменьшения нагрузки на военные структуры и минимизации коррупционных рисков.

Документ оформляется на имя председателя комиссии при ТЦК и должен содержать следующую информацию:

паспортные данные;

идентификационный код;

основания для отсрочки.

Граждане в возрасте 18 – 25 лет могут добровольно подписать однолетний контракт с ВСУ. После его завершения предусмотрено увольнение в запас и возможность получить 12-месячную отсрочку от повторного призыва.

К слову, для оформления такой отсрочки необходимо обратиться в ТЦК, после чего данные вносятся в реестр "Оберег".

Также правительство изменило функции ТЦК: теперь они не оформляют отсрочки для отдельных категорий, в частности для забронированных работников госорганов, должностных лиц и руководителей определенных институтов, а также сотрудников СБУ и разведывательных служб.

