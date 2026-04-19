Про це розповіли в пресслужбі Міністерства оборони України.

Читайте також В'язниця або величезні штрафи: в Україні хочуть посилити покарання за незаконний виїзд за кордон

Що робити, якщо є диплом бакалавра?

Нові норми не передбачають автоматичного присвоєння офіцерського звання. Для цього військовослужбовець має відповідати встановленим вимогам, пройти підготовку та бути призначеним на відповідну посаду.

Механізм присвоєння звання також залежить від рівня освіти та наявного досвіду служби.

Військовослужбовці, які мають диплом бакалавра або вищий освітній ступінь з будь-якої спеціальності (магістр), можуть претендувати на присвоєння первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Для цього потрібно пройти навчання за програмами професійної військової освіти тактичного рівня.

Йдеться про базовий курс L-1A та фаховий курс L-1B, кожен з яких передбачає 20 кредитів ЄКТС. Загальна тривалість підготовки може становити до шести місяців.

Для осіб сержантського (старшинського) складу із вищою освітою не нижче бакалавра, бойовим досвідом та успішно складеними вступними випробуваннями передбачено скорочений шлях. Якщо вони підтвердили необхідні компетентності базового рівня, навчання обмежується курсом L-1B тривалістю до трьох місяців.

Зазначається також, що курси проводяться на базі усіх вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку військових фахівців тактичного рівня.

Що робити, якщо є диплом магістра?

Якщо військовий має ступінь магістра (або прирівняну до нього вищу освіту) та досвід роботи на керівних посадах не менше двох років, йому може бути присвоєне первинне офіцерське звання та він можете бути призначеним на посаду відповідно до спеціальності.

Водночас штатно-посадова категорія може перевищувати початкове офіцерське звання – це залежить від управлінського досвіду, рівня освіти та потреб конкретної військової частини.

Керівний досвід має бути здобутий у цивільному житті – на підприємствах, в установах чи організаціях. Це можуть бути посади керівників відділів, заступників директорів, керівників проєктів, головних спеціалістів тощо. Важливо, щоб ця робота передбачала управління людьми, прийняття рішень та відповідальність за результат,

– додали в Міноборони.

Однією з ключових переваг цього механізму є те, що під час воєнного стану не вимагається укладення довгострокового контракту. Це означає, що після завершення війни особа зможе бути демобілізована як офіцер без додаткових зобов'язань щодо продовження служби.

В Україні оновили правила мобілізації