Про відстрочку та одруження розповіли адвокат Юрій Айвазян та юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.ua".

Чи вплине одруження на відстрочку?

За словами Айвазяна, одруження жодним чином не впливає на право на відстрочку, оскільки дружина не зобов’язана утримувати матір.

Адвокат наголосив, що придбання нерухомості та зміна місця проживання також не становлять проблеми.

Проте у разі купівлі квартири в іншому місті чи районі перед реєстрацією місця проживання необхідно спочатку стати на облік у новому ТЦК.

Можна вільно одружуватись, купувати нерухомість і оформлювати її на себе. Це ніяк не впливає на право на відстрочку. Проте, майте на увазі, при купівлі нерухомість в шлюбі – це буде спільним майном з дружиною,

– заявив юрист Дерій.

