Детально про те, якими є ціни на оренду житла в Україні, та де вони найбільше зросли за останні 6 місяців, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

Де найдорожча оренда квартир в Україні?

Станом на 7 вересня 2025 року однокімнатну квартиру орендувати найдорожче у таких містах:

в Ужгороді – 21,1 тисячі гривень у місяць;

– 21,1 тисячі гривень у місяць; Києві – 20 тисяч гривень;

у Львові – 19 тисяч гривень;

в Івано-Франківську – 16,9 тисячі гривень;

у Луцьку – 16 тисяч гривень.

Натомість найдешевше винаймати житло у Харкові – 4 тисячі гривень, Запоріжжі – 5,5 тисячі гривень, Миколаєві – 6,5 тисячі гривень.

Щодо двокімнатних помешкань, то за їхню оренду найбільше викласти доведеться в містах:

у Києві – 29 тисяч гривень у місяць;

– 29 тисяч гривень у місяць; в Ужгороді – 25,3 тисячі гривень;

у Львові – 23,2 тисячі гривень;

в Івано-Франківську – 19 тисяч гривень;

у Луцьку – 8 тисяч гривень.

Найдешевша оренда у Харкові – 6 тисяч гривень, Запоріжжі – 7 тисяч гривень, Чернігові та Миколаєві – 8 тисяч гривень.



Традиційно оренда житла найдорожча у Києві та західних містах / Фото Depositphotos

Оренда трикімнатних квартир найдорожча в містах:

у Києві – 42,2 тисячі гривень у місяць;

– 42,2 тисячі гривень у місяць; у Львові – 29,5 тисячі гривень;

в Ужгороді – 27,4 тисячі гривень;

в Одесі – 25,3 тисячі гривень;

в Івано-Франківську – 21,1 тисячі гривень.

Натомість найдешевша у Харкові, Запоріжжі – 10 тисяч гривень, Сумах – 12 тисяч гривень, Миколаєві – 12,3 тисячі гривень.

Вищі ціни у Києві та західних областях пояснюються віддаленістю від лінії фронту та відносною безпечністю регіонів.

Як ціни змінилися за пів року?

Якщо аналізувати сегмент однокімнатних квартир, то за останні пів року оренда житла подорожчала в усіх обласних центрах, окрім Харкова, де вона залишилася на попередньому рівні. Найвідчутніше ціни зросли в Одесі – на 63%, Тернополі – на 41% та Черкасах – на 38%.

Оренда двокімнатного житла найвідчутніше додала в ціні також в Одесі – на 41%, Чернівцях – на 28%, Вінниці – на 22%. Не змінилися ціни В Чернігові, Сумах та Запоріжжі.

Винаймати трикімнатну квартиру найсуттєвіше дорожче стало у Львові – на 28%, Одесі – на 27%, Івано-Франківську – на 26%. У частині регіонів ціни залишилися на попередньому рівні, а в Сумах впали на 20%.

Що про ціни на оренду житла кажуть експерти?