Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Їх цитує 24 Канал.

Як змінилися ціни на житло в Україні?

Згідно з інформацією Держстату, найбільше зросли ціни на житло первинного ринку – на 16,7%. Середня вартість помешкань на вторинному ринку також зросла, але трохи менше – на 14,8%.

Якщо розглядати зміни цін залежно від кількості кімнат, то на первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 16,6%, двокімнатні – на 16,7%, а трикімнатні – на 15,5%. На вторинному ринку зростання становило 14,2% для однокімнатних і двокімнатних квартир та 13,6% – для трикімнатних.



Ціни на житло в Україні продовжують зростати / Фото yourmortgage.com.au

У порівнянні з першим кварталом 2025 року, загальне зростання цін на житло за другий квартал склало 3,8%.

Де найдорожчі квартири в Україні?

Відповідно до даних порталу ЛУН у серпні 2025 року на вторинному ринку найдорожчі однокімнатні квартири продають у містах: Київ – 65 тисяч доларів, Львів – 64,7 тисячі доларів, Ужгород – 63 тисячі доларів; двокімнатні у цих же містах: Київ – 100 тисяч доларів, Ужгород – 93 тисячі доларів, Львів – 90 тисяч доларів; трикімнатні теж: Київ – 150 тисяч доларів, Львів – 117 тисяч доларів, Ужгород – 110 тисяч доларів.

Щодо квартир у новобудовах, то квадратний метр найдорожчий у Львові – 57 тисяч гривень. За ним йде Київ – 54,5 тисячі гривень, далі Ужгород – 47,9 тисячі гривень.