Станом на серпень 2025 року ціни на квартири у львівських новобудовах зросли, але водночас покупцям доступні варіанти на будь-який гаманець. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.
Які середні ціни на квартири у новобудовах Львова?
За даними аналітиків, у серпні 2025 року середня вартість квадратного метра у львівських новобудовах становить 57 100 гривень. Це на 15 – 20% більше, ніж у 2023 році.
Ціновий діапазон залежить від класу житла:
- економклас – від 39 900 гривень за квадратний метр;
- комфорт-клас – 49 100 гривень за квадрат;
- бізнес-клас – 58 700 гривень за квадрат;
- преміумклас – 95 400 гривень за квадрат.
Де у Львові найдорожче житло?
Найвищі ціни на квартири в новобудовах у таких районах:
- Личаківський район – у середньому 69 300 гривень за квадрат;
- Франківський район – 65 100 гривень за квадрат.
Ці райони популярні завдяки престижним житловим комплексам, близькості до центру та розвиненій інфраструктурі.
Де шукати найдешевші квартири у Львові?
Найбільш доступні варіанти новобудов у районах:
- Галицький район – середня ціна 33 300 гривень за квадрат;
- Шевченківський район – 54 000 гривень за квадрат.
Ціни на квартири в новобудовах за районами Львова / Інфографіка ЛУН
Чому зростають ціни на квартири у Львові?
Зростання вартості житла на первинному ринку Львова пояснюється кількома основними факторами:
- масове переселення до західних регіонів;
- інфляція та подорожчання будівництва;
- обмежена кількість нових проєктів;
- привабливість для інвесторів.