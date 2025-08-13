Про це розповів співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, передає 24 Канал.

Де інвестувати вигідніше?

За словами Дениса Шульги, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях відновлення сягає 95 – 98%, що майже відповідає довоєнному рівню.

Популярні Закарпаття та Івано-Франківщина вже досягли пікових цін, тож рентабельність інвестицій там знижується. Водночас Волинь та Тернопільщина зберігають потенціал зростання вартості квадратного метра у найближчі роки.



Київ та Одеса: шанс для вигідної покупки

Столиця залишається магнітом для внутрішніх мігрантів, але конкуренцію новобудовам створює "вторинка".

На вторинному ринку можна знайти по 1 200 – 1 500 за квадратний метр – як у новобудові, але з ремонтом і готовністю до заселення,

– пояснив Шульга.

В Одесі також фіксують зростання попиту. А після завершення війни там очікують "стрибок" цін і темпів забудови.

Що відбувається з цінами?

На заході ціни високі, тоді як у Києві та Одесі вони поки відносно доступні – це шанс для інвесторів. Стратегія – заходити на ранніх етапах будівництва лише з перевіреними девелоперами. У регіонах, де ринок не насичений, потенціал прибутку після стабілізації – 30 – 50%.

Додамо, що у 2025 році попит зростає на:

житло з автономними джерелами енергії й укриттями;

невеликі будинки з повсякденною інфраструктурою;

багатофункціональні комплекси з коворкінгами, спортзонами та екорішеннями.

Покупці дедалі частіше обирають енергоефективність і безпеку – це підвищує ліквідність об'єктів.



В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.