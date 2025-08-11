Що ще враховують українці обираючи помешкання, 24 Каналу в ексклюзивних коментарях розповіли експертки.

Що враховують українці при виборі житла під час війни?

У воєнних реаліях критерії вибору житла для українців змінилися. За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, згідно з даними дослідження найбільше покупців звертають увагу на такі параметри:

ціна – 79%;

площа житла – 74%;

кількість кімнат – 74%;

розташування (район) – 71%;

інфраструктура поблизу – 69%.

Крім того, люди оцінюють планування, стан будівлі та прибудинкової території, а також наявність паркомісць.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Які нові фактори стали важливими?

Однак у воєнний час додалися нові, нестандартні, але надзвичайно важливі чинники:

наявність укриття в будинку чи неподалік,

відстань до критичних об'єктів,

зручність евакуації,

наявність транспорту та виїздів.

Житло поблизу стратегічних об'єктів, таких як військові частини чи об'єкти критичної інфраструктури, стало небажаним. Безпечнішими, як наголошує Оксана Остапчук, залишаються спокійні спальні райони.

У приватному секторі важливо звертати увагу на якість укриття – воно має бути облаштованим, з вентиляцією, запасами та кількома виходами.

Ринкова оглядачка Вікторія Берещак додає, що в умовах війни на первинному ринку важливо враховувати не лише розташування, а й будівельну активність девелопера з 2022 року. Показником надійності вважається темп зведення – хоча б один поверх моноліту за два теплі місяці або 5 – 8% готовності об'єкта. Однак загальні затримки на ринку нерідко сягають 18 – 24 місяців.

Ще один вагомий критерій – наявність альтернативних джерел енергії для критичних систем: ліфтів, насосів для водопостачання, а також доступ для екстрених служб. Усе це стає визначальним для покупців у нових реаліях.