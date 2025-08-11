Что еще учитывают украинцы выбирая жилье, 24 Каналу в эксклюзивных комментариях рассказали эксперты.

Что учитывают украинцы при выборе жилья во время войны?

В военных реалиях критерии выбора жилья для украинцев изменились. По словам руководительницы сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, согласно данным исследования больше всего покупателей обращают внимание на такие параметры:

цена – 79%;

площадь жилья – 74%;

количество комнат – 74%;

расположение (район) – 71%;

инфраструктура поблизости – 69%.

Кроме того, люди оценивают планировку, состояние здания и придомовой территории, а также наличие паркомест.

Бизнес продолжает доказывать свою несокрушимость. Несмотря на войну, в Украине продолжается строительство жилья. Ярким примером является системный девелопер РИЕЛ, который в 2024 году ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Благодаря девелоперу украинцы могут осуществлять свои мечты об уютном и комфортном жилье.

Какие новые факторы стали важными?

Однако в военное время добавились новые, нестандартные, но чрезвычайно важные факторы:

наличие укрытия в доме или неподалеку,

расстояние до критических объектов,

удобство эвакуации,

наличие транспорта и выездов.

Жилье вблизи стратегических объектов, таких как военные части или объекты критической инфраструктуры, стало нежелательным. Более безопасными, как отмечает Оксана Остапчук, остаются спокойные спальные районы.

В частном секторе важно обращать внимание на качество укрытия – оно должно быть обустроенным, с вентиляцией, запасами и несколькими выходами.

Рыночный обозреватель Виктория Берещак добавляет, что в условиях войны на первичном рынке важно учитывать не только расположение, но и строительную активность девелопера с 2022 года. Показателем надежности считается темп возведения – хотя бы один этаж монолита за два теплых месяца или 5 – 8% готовности объекта. Однако общие задержки на рынке нередко достигают 18 – 24 месяцев.

Еще один весомый критерий – наличие альтернативных источников энергии для критических систем: лифтов, насосов для водоснабжения, а также доступ для экстренных служб. Все это становится определяющим для покупателей в новых реалиях.