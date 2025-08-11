Что еще учитывают украинцы выбирая жилье, 24 Каналу в эксклюзивных комментариях рассказали эксперты.
Что учитывают украинцы при выборе жилья во время войны?
В военных реалиях критерии выбора жилья для украинцев изменились. По словам руководительницы сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, согласно данным исследования больше всего покупателей обращают внимание на такие параметры:
цена – 79%;
площадь жилья – 74%;
количество комнат – 74%;
расположение (район) – 71%;
инфраструктура поблизости – 69%.
Кроме того, люди оценивают планировку, состояние здания и придомовой территории, а также наличие паркомест.
Бизнес продолжает доказывать свою несокрушимость. Несмотря на войну, в Украине продолжается строительство жилья.
Какие новые факторы стали важными?
Однако в военное время добавились новые, нестандартные, но чрезвычайно важные факторы:
наличие укрытия в доме или неподалеку,
расстояние до критических объектов,
удобство эвакуации,
наличие транспорта и выездов.
Жилье вблизи стратегических объектов, таких как военные части или объекты критической инфраструктуры, стало нежелательным. Более безопасными, как отмечает Оксана Остапчук, остаются спокойные спальные районы.
В частном секторе важно обращать внимание на качество укрытия – оно должно быть обустроенным, с вентиляцией, запасами и несколькими выходами.
Рыночный обозреватель Виктория Берещак добавляет, что в условиях войны на первичном рынке важно учитывать не только расположение, но и строительную активность девелопера с 2022 года. Показателем надежности считается темп возведения – хотя бы один этаж монолита за два теплых месяца или 5 – 8% готовности объекта. Однако общие задержки на рынке нередко достигают 18 – 24 месяцев.
Еще один весомый критерий – наличие альтернативных источников энергии для критических систем: лифтов, насосов для водоснабжения, а также доступ для экстренных служб. Все это становится определяющим для покупателей в новых реалиях.