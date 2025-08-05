Які умови пропонують у квартирі, яка має найдорожчу ціну у Львові, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на порталі OLX Нерухомість.

Читайте також Локація, поверх, тип будинку: яке житло обирають українці в умовах війни

Який вигляд має найдорожча квартира у Львові?

Найдорожча квартира у Львові коштує 53 675 864 гривні (понад 1,28 мільйона доларів). Вона має площу 548,6 квадратного метра, з них кухні – 60 квадратів. Розташоване житло в будинку, спроєктованому відомим архітектором Яном Багенським у стилі неокласицизму початку 19 століття.

Будівля відображає величну архітектурну спадщину Львова, характерну для цього періоду. Квартира має високі стелі, витончені фасади та великі вікна. У ній зробили ремонт за авторським проєктом.

Ця квартира стане ідеальним вибором для тих, хто цінує історичну архітектуру, простір і зручне розташування у центрі Львова,

– йдеться в оголошенні.

Помешкання також має СПА-зону та власний басейн.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Такий вигляд має найдорожча квартира вторинного ринку у Львові / Фото OLX Нерухомість