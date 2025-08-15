По состоянию на август 2025 года цены на квартиры во львовских новостройках выросли, но в то же время покупателям доступны варианты на любой кошелек. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Какие средние цены на квартиры в новостройках Львова?

По данным аналитиков, в августе 2025 года средняя стоимость квадратного метра во львовских новостройках составляет 57 100 гривен. Это на 15 – 20% больше, чем в 2023 году.

Ценовой диапазон зависит от класса жилья:

экономкласс – от 39 900 гривен за квадратный метр;

комфорт-класс – 49 100 гривен за квадрат;

бизнес-класс – 58 700 гривен за квадрат;

премиум-класс – 95 400 гривен за квадрат.

Где во Львове самое дорогое жилье?

Самые высокие цены на квартиры в новостройках в таких районах:

Лычаковский район – в среднем 69 300 гривен за квадрат в среднем;

Франковский район – около 65 100 гривен за квадрат.

Эти районы популярны благодаря престижным жилым комплексам, близости к центру и развитой инфраструктуре.

Где искать самые дешевые квартиры во Львове?

Наиболее доступные варианты новостроек в районах:

Галицкий район – средняя цена 33 300 гривен за квадрат;

Шевченковский район – 54 000 гривен за квадрат.



Цены на квартиры в новостройках по районам Львова / Инфографика ЛУН

Почему растут цены на квартиры во Львове?

Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами: