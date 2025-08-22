Такие данные обнародовала Государственная служба статистики. Их цитирует 24 Канал.

Как изменились цены на жилье в Украине?

Согласно информации Госстата, больше всего выросли цены на жилье первичного рынка – на 16,7%. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке также выросла, но немного меньше – на 14,8%.

Если рассматривать изменения цен в зависимости от количества комнат, то на первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 16,6%, двухкомнатные – на 16,7%, а трехкомнатные – на 15,5%. На вторичном рынке рост составил 14,2% для однокомнатных и двухкомнатных квартир и 13,6% – для трехкомнатных.



Цены на жилье в Украине продолжают расти / Фото yourmortgage.com.au

По сравнению с первым кварталом 2025 года, общий рост цен на жилье за второй квартал составил 3,8%.

Где самые дорогие квартиры в Украине?

Согласно данным портала ЛУН в августе 2025 года на вторичном рынке самые дорогие однокомнатные квартиры продают в городах: Киев – 65 тысяч долларов, Львов – 64,7 тысячи долларов, Ужгород – 63 тысячи долларов; двухкомнатные в этих же городах: Киев – 100 тысяч долларов, Ужгород – 93 тысячи долларов, Львов – 90 тысяч долларов; трехкомнатные тоже: Киев – 150 тысяч долларов, Львов – 117 тысяч долларов, Ужгород – 110 тысяч долларов.

Относительно квартир в новостройках, то квадратный метр самый дорогой во Львове – 57 тысяч гривен. За ним идет Киев – 54,5 тысячи гривен, далее Ужгород – 47,9 тысячи гривен.