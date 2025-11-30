О ценах на жилье в столицах стран Европы и Киеве 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала Numbeo.

Какие цены в столицах стран Европы на жилье?

У Берлине средняя цена за квадратный метр квартиры в центре города составляет 7 652,62 евро, а за пределами центра – 5 338,10 евро.

У Варшаве квадрат в центре стоит 5 876,85 евро, за пределами – 3 750,67 евро.

У Праге в центре квадрат продают за 8 607,84 евро, за его пределами – за 6 257,91 евро.

У Париже за квадрат в центре придется выложить 11 650 евро, за пределами центра – 8 018,18 евро.

У Мадриде стоимость квадратного центра жилья в центре – 7 135,92 евро, за пределами – 4 271,50 евро.

У Риме в центре квадрат стоит 7 054,35 евро, за пределами центра – 3 421,90 евро.

У Стокгольме средняя стоимость квадрата жилья составляет 10 184,67 евро в центральной части, 5 585,19 евро – за ее пределами.

У Лондоне квадрат продают за 16 781,79 евро в центре и за 9 103,01 евро за его пределами.



В Лондоне очень высокие цены на жилье / Фото Freepik

Какая цена на жилье в Киеве?

По информации портала, в центральной части Киева квадратный метр жилья стоит 1 951,66 евро, а за ее пределами – 1 029,15 евро.

Цены на квартиры в разы ниже, чем в проанализированных европейских странах. И если по сравнению с варшавскими киевские цены в менее чем 2 раза ниже, то лондонские превышают их уже в 8,5 раза.

К слову, согласно данным ЛУН, однокомнатные квартиры вторичного рынка в Киеве в среднем продают за 67 тысяч долларов, двухкомнатные – за 105 тысяч долларов, трехкомнатные – за 150 тысяч. Относительно жилья в новостройках, то квадрат стоит 41 тысячу гривен в экономсегменте, 49 тысяч в комфорте и 72 тысячи в бизнес.

Что еще известно о ценах на жилье в Европе?

В двадцати крупнейших городах Германии средняя стоимость квадратного метра жилья составляет составляет 4 265,62 евро – это на 3,43% больше, чем в прошлом году. В большинстве городов цены выросли, за исключением Билефельда, Бохума и Мюнхена, где зафиксировано незначительное снижение. Самое заметное подорожание зафиксировали в Эссене, Бонне и Дюссельдорфе.

В большинстве крупных городов Польши произошло снижение стоимости квартир в новостройках. Рост цен наблюдался только в Варшаве и Вроцлаве. Самое дорогое жилье, по-прежнему, в столице.

В Чехии цены на жилье остаются стабильно высокими – снижение не произошло ни за год, ни за квартал. В третьем квартале в Праге средняя цена на вторичное жилье поднялась на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 158 тысяч гривен за квадратный метр.

Средняя цена на жилье в Великобритании в октябре выросла до рекордных 299 862 фунтов стерлингов, что стало самым большим месячным повышением с начала года. Самым дорогим регионом остается Лондон, тогда как быстрее всего растут цены на Северо-Востоке Англии.