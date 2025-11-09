Стоимость недвижимости в Великобритании выросла на 0,6% в октябре после падения на 0,3% в сентябре, сообщает Independent, которое цитирует 24 Канал. Годовой рост ускорился до 1,9% с 1,3% в сентябре.

Какая средняя цена на жилье в Британии?

Аманда Брайден, глава отдела ипотечного кредитования Halifax, отметила, что в октябре фиксировали наибольший ежемесячный рост цен на жилье в Великобритании с января этого года.

Это доводит типичную цену на недвижимость до 299 862 фунтов стерлингов – самого высокого показателя за всю историю наблюдений,

– подчеркнула она.

Спрос остается стабильным, хотя доступность и высокие цены затрудняют покупку. Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 4%, а средние фиксированные ставки по ипотекам снизились ниже 5%, что создает более выгодные условия для покупателей. Эксперты отмечают: рынок демонстрирует устойчивость и постепенное улучшение доступности, а продавцы предлагают более конкурентные цены, что открывает возможности для покупателей, особенно тех, кто впервые покупает жилье.

Сколько стоят квартиры в регионах?

Цены на недвижимость в соответствии с данными Halifax в большинстве регионов выросли как за месяц, так и за год.

Восточный Мидленд (Ноттингем, Лестер, Линкольн, Дерби, Нортгемптон) – 244 989 фунтов стерлингов (13 482 349 гривен);

Восточная Англия (Кембридж, Лутон) – 334 934 фунта стерлингов (18 431 848 гривен);

Лондон - 542 273 фунта стерлингов (29 844 485 гривен);

Северо-Восточная Англия (Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 180 924 фунта стерлингов (9 959 248 гривен);

Северо-Западная Англия (Ливерпуль, Манчестер) – 244 774 фунта стерлингов (13 470 075 гривен);

Северная Ирландия – 219 646 фунтов стерлингов (12 092 403 гривны);

Шотландия – 216 051 фунт стерлингов (11 887 563 гривны);

Юго-Восточная Англия (Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 388 235 фунтов стерлингов (21 361 412 гривен);

Юго-Западная Англия (Бристоль, Эксетер, Глостер) – 305 109 фунтов стерлингов (16 791 206 гривен);

Уэльс – 229 558 фунтов стерлингов (12 633 241 гривна).

Самым дорогим регионом, по-прежнему, остается Лондон, тогда как Северо-Восточная Англия демонстрирует самые высокие темпы роста цен на жилье.

Каковы цены на недвижимость в странах Европы?

В двадцати крупнейших городах Германии средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 4 265,62 евро – это на 3,43% больше, чем в прошлом году. В большинстве городов цены выросли, за исключением Билефельда, Бохума и Мюнхена, где зафиксировано незначительное снижение. Самое заметное подорожание зафиксировали в Эссене, Бонне и Дюссельдорфе.

В большинстве крупных городов Польши зафиксировано снижение стоимости квартир в новостройках. Рост цен наблюдался только в Варшаве и Вроцлаве. Самое дорогое жилье, по-прежнему, в столице, где квадратный метр стоит около 208,5 тысячи гривен.

В Чехии цены на жилье остаются стабильно высокими – снижения не произошло ни за год, ни за квартал. В третьем квартале в Праге средняя цена на вторичное жилье поднялась на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 158 тысяч гривен за квадратный метр.