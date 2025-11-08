Какие цены на аренду и за квадратный метр в Германии?

В сегменте аренды 1-комнатных и 3-комнатных квартир в Германии самыми дорогими будут те, которые расположены в центре города, передает 24 Канал со ссылкой на данные Numbeo.

Аренда квартиры на месяц:

1-комнатная квартира в центре города – 865,46 евро, а такая же квартира, но за пределами центра города – 663,33 евро,

3-комнатная квартира в центре города – 1 611,45 евро, а 3-комнатная квартира за пределами центра города – 1 239,41 евро.

Покупка квартиры:

Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города – 5 413,90 евро, а цена за квадратный метр для покупки квартиры за пределами центра – 4 222,25 евро.

Зато как отмечается на сайте Global Property Guide, в 3 квартале 2025 года средняя цена по стране на недвижимость, что уже существует, достигла 3 499 евро за квадратный метр, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. А средняя цена на новостройки достигла 5 570 евро, что на 4,1% больше за год.

В рейтинге по стоимости Мюнхен является самым дорогим рынком недвижимости Германии со средней ценой в 8 580 евро за квадратный метр для существующего жилья и 11 514 евро для нового жилья.

А вот Дортмунд остается самым доступным среди десяти городов лидеров – 2 541 евро за существующее жилье и 4 310 евро за новостройку.

