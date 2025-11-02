Подробнее о том, где в начале ноября 2025 года в Украине можно купить квартиру за 25 тысяч долларов и дешевле, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ЛУН.

Где найти доступное жилье?

По состоянию на начало ноября на вторичном рынке недвижимости еще можно приобрести однокомнатные квартиры стоимостью до 25 тысяч долларов. Их продают в таких городах Украины:

Херсон – средняя цена составляет 14 тысяч долларов (за последние шесть месяцев цены остались без изменений);

Запорожье – 16 тысяч долларов (снижение цены на 6% за полгода);

Николаев – 20 тысяч долларов (цены не изменились);

Сумы и Харьков – 22 тысячи долларов (за полгода цены упали на 4% и не изменились соответственно).

За такую же сумму в отдельных городах, в частности в Херсоне и Запорожье, можно найти и двухкомнатные квартиры – их средняя цена составляет примерно 22,5 – 23 тысячи долларов. Низкая стоимость жилья в этих регионах преимущественно объясняется близостью к зоне боевых действий.



Одни из самых дешевых квартир – в Херсоне / Фото DIM.RIA

Можно ли купить жилье до 25 тысяч долларов в других регионах?

Стоит учитывать, что приведенные цифры – это средние показатели. В других областях также реально найти квартиры в подобном ценовом диапазоне, однако придется идти на компромиссы относительно местоположения, площади или состояния ремонта.

Согласно данным OLX Недвижимость, во Львове есть предложения по продаже квартиры за 14 – 25 тысяч долларов. Они имеют или очень малую площадь, или требуют основательного ремонта. В отдельных регионах Киева можно найти небольшие квартиры и от 10 тысяч долларов. Но опять же для того, чтобы проживать там, придется еще выложить немалую сумму на ремонт.

Сколько украинцев планируют купить собственное жилье в Украине в 2025?

В 2025 году 31% украинцев планируют приобрести недвижимость – это на 3% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX и Factum Group.

Самым популярным вариантом остается квартира – ее рассматривают 75% потенциальных покупателей. Основные мотивы – желание улучшить условия проживания и иметь собственное жилье. Большинство опрошенных (63%) готовы потратить на покупку до 50 тысяч долларов, еще 10% – более 100 тысяч долларов. По выбору между первичным и вторичным рынком, большинство не имеют четких предпочтений: 31% ищут готовое жилье, 12% – новостройки.