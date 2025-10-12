Подробнее об изменении цен на квартиры в Чехии, актуальную стоимость жилья в городах 24 Канал рассказывает со ссылкой на СТК.

Как изменились в Чехии цены на вторичное жилье?

Стоимость жилья в Чехии пошла вверх. Годовой рост цен колебался от 10% до почти 30%. Наибольшее подорожание зафиксировано в Усти-над-Лабем – на 27%.

У Праге старые квартиры подорожали на 12%. В столице за квартиру площадью 80 квадратных метров платили почти 12 миллионов крон (23,8 миллиона гривен).

У Брно такое жилье продают за 9,3 миллиона крон (18,75 миллиона гривен), что примерно на 11% больше, чем год назад.

Цены на недвижимость в 3 квартале 2025 года за квадратный метр следующие:

Брно – 116,4 тысячи крон (230,5 тысячи гривен) – на 11% больше, чем год назад;

Чешское Будейовице – 81,73 тысячи крон (161,8 тысячи гривен) – на 12% больше;

Градец-Кралове – 90,6 тысячи крон (179,3 тысячи гривен) – на 16% больше;

Оломоуц – 87 тысяч крон (172,4 тысячи гривен) – на 10% больше;

Острава – 62 тысячи крон (122, 9 тысячи гривен) – на 23% больше;

Пльзень – 83,3 тысячи крон (165 тысяч гривен) – на 15% больше;

Прага – 149,6 тысячи крон (296,3 тысячи гривен) – на 12% больше;

Усти-над-Лабем – 47,3 тысячи крон (93,6 тысячи гривен) – на 27% больше.

Средняя цена по всей Чехии – 79 тысяч крон (156,4 тысячи гривен) – на 21% больше, чем было год назад.



В Праге самые дорогие квартиры в Чехии / Фото Pexels

Что происходит на рынке ипотеки?

Как отмечает Дэвид Эйм из Gepard Finance, ипотечный рынок демонстрирует спокойствие.

Недавно некоторые банки снижали ставки в рамках акций. Минимальные предложения начинались с 4,29%. Однако после завершения кампаний в конце сентября ставки вернулись к привычным уровням,

– объясняет он.

Сейчас средняя ставка ипотеки составляет около 4,5%, и существенных изменений пока не ожидают.

По данным Чешской банковской ассоциации Hypomonitor, в августе банки и строительные общества Чехии выдали ипотечные кредиты на 33,1 миллиарда крон – на 14% меньше, чем в июле.

Средняя процентная ставка по новым кредитам незначительно снизилась – с 4,53% до 4,52%.

Как пишет iDNES.cz, молодые чехи и украинцы, проживающие в Чехии, все чаще сталкиваются с проблемой недоступности собственного жилья. Причиной этого является резкий рост цен на недвижимость и высокие ипотечные ставки. Согласно Индексу процветания 40% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет считают приобретение жилья нереалистичным. Самая сложная ситуация – в Праге, где за последнее десятилетие цены на квартиры выросли более чем вдвое.

Какие цены на жилье в других странах Европы?

В Европе самые высокие цены на квартиры зафиксированы в Люксембурге, Мюнхене и Париже – стоимость одного квадратного метра превышает 10 тысяч евро (более 480 тысяч гривен). В то же время более бюджетные варианты жилья доступны в странах Восточной и Южной Европы, таких как Греция, Словакия, Хорватия, Словения и Албания.

В сентябре 2025 года в большинстве крупных польских городов фиксировали снижение цен на жилье в новостройках. Исключение составляли лишь Варшава и Вроцлав, где стоимость квартир продолжила расти. Самое дорогое жилье – традиционно в столице: там цена за квадратный метр достигла 208,5 тысячи гривен.