Подробно о том, где дороже всего, а где дешевле всего купить квартиру в Европе, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитический отчет Deloitte Property Index 2025.

Какие цены на жилье в Европе?

Первое место по цене на новое жилье занимает Люксембург – в среднем 11,1 тысячи евро за квадратный метр. Немного дешевле – в Мюнхене, что в Германии (10,8 тысячи евро), и Париже, что во Франции (10,7 тысячи евро).

Также к дорогим городам входят:

Амстердам (Нидерланды) – 8,48 тысячи евро за квадрат;

Лондон (Великобритания) – 8,25 тысячи евро;

Барселона (Испания) – 7,86 тысячи евро;

Франкфурт, Гамбург, Берлин (Германия) – от 7,2 до 7,6 тысячи евро;

Лиссабон (Португалия) – 6,59 тысячи евро.

Немного дешевле (в пределах 6 – 6,5 тысячи евро за квадратный метр) недвижимость в городах: Копенгаген (Дания), Вена (Австрия), Хельсинки (Финляндия), Прага (Чехия).



Мюнхен – город, где недвижимость одна из самых дорогих в Европе / Фото Pexels

Средний уровень цен фиксируют в:

Мадриде, Любляне, Брно – 5,04 – 5,99 тысячи евро за квадрат;

жилье в пределах 4,1 – 4,75 тысячи евро за квадратный метр предлагают в Милане (Италия), Лионе (Франция), Гааге (Нидерланды), Линце (Австрия), Роттердаме (Нидерланды), Брюсселе (Бельгия), Антверпене (Бельгия), Генте (Бельгия), Порту (Португалия) и Афинах (Греция).

Стоимость жилья в таких городах, как Братислава (Словакия), Будапешт (Венгрия), Варшава и Краков (Польша), Грац (Австрия), Рим и Флоренция (Италия), Орхус (Дания), Аликанте (Испания), Марсель (Франция), Кошице (Словакия), Вроцлав и Гданьск (Польша), Острава (Чехия), Манчестер (Великобритания), Оденсе (Дания), Тампере (Финляндия) и Целе (Словения), колеблется в пределах от 3 до 3,91 тысячи евро за квадратный метр.



Самые дешевые квартиры в Европе продают в городе Патры / Фото uop.gr

Относительно дешевое жилье можно приобрести в Познани (Польша), Мариборе (Словения), Банской-Быстрице (Словакия), Загребе (Хорватия) и Салониках (Греция), где цены стартуют от 2,82 тысячи евро за квадрат и достигают 2,99 тысячи.

Самая низкая стоимость жилья зафиксирована в греческом городе Патры и албанском Дурресе – 1,46 и 1,33 тысячи евро за квадратный метр соответственно.

Заметим, исследования, на котором базируется отчет, охватывает почти 30 европейских стран.

Где в Европе семьи тратят на жилье больше всего?

Не только цена жилья, но и то, сколько дохода семьи тратят на жилье является важным показателем.

По данным Visual Capitalist, в Греции местные жители тратят более 40% своего чистого дохода (после уплаты налогов) на жилье. Это самый большой показатель в ЕС. Дания, Норвегия, Швейцария также имеют высокое бремя расходов на жилье по сравнению со средним уровнем Евросоюза.

Какую позицию по ценам на жилье занимает Киев?

Согласно данным популярной базы Numbeo, Киев занял 138-е место среди европейских городов по ценам на недвижимость. По состоянию на август, средняя стоимость квадратного метра в центре столицы составляла 1 960 евро.

Кроме Киева, в список городов с самыми высокими ценами в Украине также вошли Львов и Одесса. Во Львове квадратный метр стоит в среднем 1 716 евро, а в Одессе – 1 250 евро. Интересно, что Одесса находится на последней строчке рейтинга среди всех проанализированных европейских городов.