Какие страны и города Европы имеют лучшее соотношение аренды к зарплате, а где оплата за жилье вообще непосильная, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews Business.

Где самые высокие зарплаты в Европе?

В 2025 году самые высокие средние месячные чистые зарплаты в Швейцарии. В Женеве это – 7 307 евро, а в Цюрихе – 7 127 евро.

В Европе самая низкая зарплата в Стамбуле (855 евро), далее следуют Афины (1 044 евро).

Средняя зарплата в Риме – 2 046 евро. Мадрид немного выше – 2 193 евро.

Значительно выше зарплаты в Берлине (3 565 евро), Париже (3 630 евро) и Лондоне (3 637 евро).

Заработные платы превышают 4 000 евро в Люксембурге, Амстердаме, Копенгагене и Франкфурте.

Какие европейские города имеют самую высокую аренду?

В Европе самая высокая аренда однокомнатных квартир – в Лондоне (2 732 евро), самая низкая – в Афинах (595 евро).

В Цюрихе, Дублине, Амстердаме и Женеве аренда также превышает 2 000 евро, тогда как в Стамбуле и Будапеште она остается ниже 900 евро.

Процент зарплаты, что идет на аренду, является более полезной мерой, поскольку показывает, какой доход остается после оплаты жилья.

Соотношение 100% означает, что вся зарплата идет на аренду. Любое значение сверх этого означает, что ничего не остается или нужен дополнительный доход.

В Европе соотношение аренды к зарплате колеблется от 29% в Женеве до 116% в Лиссабоне. Кроме португальской столицы, чуть более 100% также в Стамбуле (101%). Это означает, что средней чистой зарплаты недостаточно, чтобы покрыть аренду однокомнатной квартиры в Лиссабоне или Стамбуле.

В Лондоне одиночки вынуждены тратить три четверти зарплаты на аренду (75%), а также в Барселоне и Мадриде (оба по 74%). В Милане соотношение также высокое – 71%.

Более половины средней зарплаты также тратится на аренду в Риме (65%), Дублине (62%), Афинах (57%), Варшаве (56%), Праге (54%) и Будапеште (52%).

Процент зарплаты, что тратится на аренду, в мире / Фото Deutsche Bank Research Institute

Процент от зарплаты, что остается после уплаты арендной платы, в мире / Фото Deutsche Bank Research Institute

Где самое низкое соотношение аренды к зарплате?

Женева (29%) – единственный европейский город, где соотношение аренды к зарплате менее 30%. Далее следует 5 европейских городов, где одиночки тратят менее двух пятых (40%) зарплаты на аренду: Люксембург и Франкфурт (по 34%), Цюрих и Хельсинки (по 35%) и Вена (38%).

Среди столиц топ-5 европейских экономик самое низкое соотношение в Берлине – 40%, Париж – 45%. Самое высокое – Лондон (75%), далее Мадрид (74%) и Рим (65%).

В других крупных городах: Дублин (62%), Афины (57%), Амстердам (49%), Стокгольм (46%), Эдинбург (44%), Копенгаген (43%), Осло (42%).

Сколько остается после оплаты аренды?

В мире самые большие остаточные доходы после аренды – в двух швейцарских городах: Женева (5 174 евро) и Цюрих (4 638 евро).

Самый низкий также в Европе – Лиссабон – 202 евро, то есть средней зарплаты не хватает на аренду. В Стамбуле одиночке нужно найти еще 13 евро, чтобы оплатить аренду.

Кроме двух швейцарских городов, остаточный доход после аренды также превышает 2 000 евро в шести других европейских городах: Люксембург, Франкфурт, Копенгаген, Амстердам, Осло и Хельсинки.