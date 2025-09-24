Детально про те, де найдорожче, а де найдешевше купити квартиру в Європі, 24 Канал розповідає з посиланням на аналітичний звіт Deloitte Property Index 2025.

Які ціни на житло в Європі?

Перше місце за ціною на нове житло посідає Люксембург – у середньому 11,1 тисячі євро за квадратний метр. Трохи дешевше – у Мюнхені, що в Німеччині (10,8 тисячі євро), та Парижі, що у Франції (10,7 тисячі євро).

Також до дорогих міст входять:

Амстердам (Нідерланди) – 8,48 тисячі євро за квадрат;

Лондон (Велика Британія) – 8,25 тисячі євро;

Барселона (Іспанія) – 7,86 тисячі євро;

Франкфурт, Гамбург, Берлін (Німеччина) – від 7,2 до 7,6 тисячі євро;

Лісабон (Португалія) – 6,59 тисячі євро.

Трохи дешевша (у межах 6 – 6,5 тисячі євро за квадратний метр) нерухомість у містах: Копенгаген (Данія), Відень (Австрія), Гельсінкі (Фінляндія), Прага (Чехія).



Мюнхен – місто, де нерухомість одна з найдорожчих в Європі / Фото Pexels

Середній рівень цін фіксують у:

Мадриді, Любляні, Брно – 5,04 – 5,99 тисячі євро за квадрат;

житло в межах 4,1 – 4,75 тисячі євро за квадратний метр пропонують у Мілані (Італія), Ліоні (Франція), Гаазі (Нідерланди), Лінці (Австрія), Роттердамі (Нідерланди), Брюсселі (Бельгія), Антверпені (Бельгія), Генті (Бельгія), Порту (Португалія) та Афінах (Греція).

Вартість житла у таких містах, як Братислава (Словаччина), Будапешт (Угорщина), Варшава та Краків (Польща), Грац (Австрія), Рим і Флоренція (Італія), Орхус (Данія), Аліканте (Іспанія), Марсель (Франція), Кошиці (Словаччина), Вроцлав і Гданськ (Польща), Острава (Чехія), Манчестер (Велика Британія), Оденсе (Данія), Тампере (Фінляндія) та Целе (Словенія), коливається в межах від 3 до 3,91 тисячі євро за квадратний метр.



Найдешевші квартири в Європі продають у місті Патри / Фото uop.gr

Відносно дешеве помешкання можна придбати у Познані (Польща), Мариборі (Словенія), Банській-Бистриці (Словаччина), Загребі (Хорватія) та Салоніках (Греція), де ціни стартують від 2,82 тисячі євро за квадрат і сягають 2,99 тисячі.

Найнижча вартість житла зафіксована в грецькому місті Патри та албанському Дурресі – 1,46 та 1,33 тисячі євро за квадратний метр відповідно.

Зауважимо, дослідження, на якому базується звіт, охоплює майже 30 європейських країн.

Де в Європі сім'ї витрачають на житло найбільше?

Не лише ціна житла, а й те, скільки доходу сім'ї витрачають на житло є важливим показником.

За даними Visual Capitalist, у Греції місцеві жителі витрачають понад 40% свого чистого доходу (після сплати податків) на житло. Це найбільший показник в ЄС. Данія, Норвегія, Швейцарія також мають високий тягар витрат на житло порівняно з середнім рівнем Євросоюзу.

Яку позицію за цінами на житло займає Київ?

Згідно з даними популярної бази Numbeo, Київ посів 138-ме місце серед європейських міст за цінами на нерухомість. Станом на серпень, середня вартість квадратного метра в центрі столиці становила 1 960 євро.

Окрім Києва, у список міст із найвищими цінами в Україні також увійшли Львів та Одеса. У Львові квадратний метр коштує в середньому 1 716 євро, а в Одесі – 1 250 євро. Цікаво, що Одеса перебуває на останній сходинці рейтингу серед усіх проаналізованих європейських міст.