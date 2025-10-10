Как меняются цены на жилье в Испании?

По прогнозам Singular Bank, между 2025 и 2026 годами цены на жилье в Испании сохранят тенденцию к росту – в среднем почти на 9%, передает 24 Канал.

Читайте также Квартиры по переуступке дешевле, но не без риска: как купить жилье безопасно

В то же время ожидается, что в жилом секторе может произойти ухудшение дисбаланса между спросом и предложением, что усилит новое давление на рост цен. По оценкам, накопленный дефицит жилья достигнет 600 тысяч единиц к 2025 году.

Кроме того, этот дефицит усиливается регуляторными ограничениями, ограничениями по изменениям в землепользовании и старением жилого фонда в Испании. Как результат, цены будут продолжать расти, особенно в провинциях Мадрид, Барселона, Малага, Валенсия и на островах.

Еще в июле этого года, по данным Idealista, цена на существующее жилье в Испании выросла на 14,7% в годовом исчислении, достигнув 2 471 евро за метр квадратный.

Самым дорогим автономным регионом по цене жилья стали Балеарские острова с ценой более 5 тысяч евро за метр квадратный. Далее по рейтингу идет Мадрид (автономное сообщество) с ценой в 4 359 евро за метр квадратный, страна Басков – 3 263 евро за метр квадратный, Канарские острова – 3 090 евро за метр квадратный и Каталония – 2 632 евро за метр квадратный.

Зато самыми дешевыми являются Эстремадура со средней ценой в 979 евро за метр квадратный, Кастилия-Ла-Манча – 982 евро за метр квадратный, Кастилия-и-Леон – 1 233 евро за метр квадратный.

Обратите внимание! Если анализировать стоимость на жилье по столицам в регионах, то самым дорогим городом будет Сан-Себастьян с ценой на жилье в 6 230 евро за квадрат. Такой показатель опережает даже Мадрид, где цена на уровне 5 718 евро за квадрат. Зато город Самора, наоборот, является самой дешевой столицей с ценами 1 227 евро за метр квадратный.

Где в Италии самое дорогое жилье?