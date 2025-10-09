Где самые высокие цены на жилье в Италии?

Как рассказал Винченцо Де Томмазо, руководитель исследовательского отдела Idealista, хоть в целом цены на подержанное жилье остаются достаточно стабильными на годовой основе, впрочем со второго квартала этого года было заметно ускорение, передает 24 Канал со ссылкой на Idealista.

Читайте также Не только казино: Макао открывает новые горизонты для недвижимости

В рейтинге самых высоких показателей роста лидирует Ровиго (+7,4%), Комо и Удине (оба по +5,6%). Кроме того, значительный рост также был зафиксирован во Флоренции (+3,7%), Палермо (+3,1%), Турин и Рим (оба по +2,9%), Милан (+2,4%), Болонья и Генуя (оба по +2,2%).

Сейчас именно Милан остается самым дорогим городом со средней ценой за метр квадратный в 5 104 евро.

Далее по списку идет Венеция – 4 642 евро за метр квадратный,

Больцано – 4 619 евро за метр квадратный,

Флоренция – 4 492 евро за метр квадратный.

А вот Рим занимает лишь 6 место со средней ценой в 3 250 евро за метр квадратный после Болоньи, где цена составляет 3 525 евро за метр квадратный.

Обратите внимание! По состоянию на июнь 2025 года самой дорогой провинцией Италии является Больцано со средней ценой в 4 505 евро за метр квадратный, за ней следуют Милан (3 601 евро за метр квадратный), Лукка (3 220 евро за метр квадратный) и Савона (3 094 евро за метр квадратный).

В каких городах самые дешевые метры квадратные?

Согласно рейтингу, самыми дешевыми городами для покупки жилья является Кальтаниссетта, где средняя цена за метр квадратный составляет 675 евро. Также это Рагуза (707 евро за квадрат) и Бьелла (775 евро за квадрат).

А в разрезе провинций, то самыми дешевыми для приобретения жилья является Бьелла (612 евро за метр квадратный), Кальтаниссетта (643 евро за метр квадратный) и Изерния (676 евро за метр квадратный).

Кроме того, самыми доступными регионами остаются Калабрия (911 евро за квадрат) и Молизе (925 евро за квадрат).

Интересно, что по данным Итальянского национального института статистики (ISTAT), передает Delo.ua, в 2024 году цены на квартиры в Италии на вторичном рынке повысились на 2,8%, тогда как новостройки подорожали на 8,8%.

Тогда самые высокие цены фиксировали в Милане и Риме, где средняя цена квадратного метра составляет 4 300 евро в Милане и 3 800 евро в Риме.

Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Италии?