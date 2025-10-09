Де найвищі ціни на житло в Італії?

Як розповів Вінченцо Де Томмазо, керівник дослідницького відділу Idealista, хоч загалом ціни на вживане житло залишаються досить стабільними на річній основі, втім з другого кварталу цього року було помітне прискорення, передає 24 Канал з посиланням на Idealista.

У рейтингу найвищих показників зростання лідерує Ровіго (+7,4%), Комо та Удіне (обидва по +5,6%). Крім того, значне зростання також було зафіксовано у Флоренції (+3,7%), Палермо (+3,1%), Турин та Рим (обидва по +2,9%), Мілан (+2,4%), Болонья та Генуя (обидва по +2,2%).

Наразі саме Мілан залишається найдорожчим містом із середньою ціною за метр квадратний в 5 104 євро.

Далі по списку йде Венеція – 4 642 євро за метр квадратний,

Больцано – 4 619 євро за метр квадратний,

Флоренція – 4 492 євро за метр квадратний.

А от Рим посідає лише 6 місце із середньою ціною в 3 250 євро за метр квадратний після Болоньї, де ціна становить 3 525 євро за метр квадратний.

Зверніть увагу! Станом на червень 2025 року найдорожчою провінцією Італії є Больцано із середньою ціною в 4 505 євро за метр квадратний, за нею йдуть Мілан (3 601 євро за метр квадратний), Лукка (3 220 євро за метр квадратний) та Савона (3 094 євро за метр квадратний).

В яких містах найдешевші метри квадратні?

Відповідно до рейтингу, найдешевшими містами для купівлі житла є Кальтаніссетта, де середня ціна за метр квадратний становить 675 євро. Також це Рагуза (707 євро за квадрат) та Б'єлла (775 євро за квадрат).

А у розрізі провінцій, то найдешевшими для придбання житла є Б'єлла (612 євро за метр квадратний), Кальтаніссетта (643 євро за метр квадратний) та Ізернія (676 євро за метр квадратний).

Крім того, найдоступнішими регіонами залишаються Калабрія (911 євро за квадрат) та Молізе (925 євро за квадрат).

Цікаво, що за даними Італійського національного інституту статистики (ISTAT), передає Delo.ua, у 2024 році ціни на квартири в Італії на вторинному ринку підвищилися на 2,8%, тоді як новобудови подорожчали на 8,8%.

Тоді найвищі ціни фіксували у Мілані та Римі, де середня ціна квадратного метра становить 4 300 євро у Мілані та 3 800 євро у Римі.

