Чому влада Макао вирішила провести зміни?

Зараз влада Макао шукає шляхи для того, щоб зменшити залежність від казино, розвиваючи інші сектори економіки, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Диверсифікація економіки країни проводиться ще й тому, що наприкінці 2024 року китайський лідер Сі Цзіньпін під час візиту в регіон наголосив на тому, що потрібно впроваджувати нові галузі промисловості з міжнародною конкурентоспроможністю.

У цьому випадку саме медичний туризм може стати альтернативою, враховуючи те, що Азія є його головним центром. Наприклад, заможні пацієнти прямують до Південної Кореї для косметичних операцій та до Сінгапуру для передових процедур.

Крім того, Індія є також популярним напрямком для медичних туристів, пропонуючи дешевше лікування порівняно із західними країнами.

Нагадуємо, що ігровий бізнес у місті розпочався на початку 2000 років, коли влада відкрила ринок азартних ігор для міжнародних гравців.

Пандемія призвела до закриття ігрових закладів й різкого падіння прибутків. Однак сьогодні податки від казино залишаються основним джерелом доходів місцевого уряду.

Зауважте! Макао, яке щороку відвідують близько 40 мільйонів туристів, має можливість стати одним із провідних центрів медичного туризму у світі.

Що відомо про перший медичний заклад?

Нещодавно у регіоні відкрився перший курортний лікувальний заклад, який надаватиме послуги з медичного обстеження, проведення сучасних ультразвукових досліджень та косметичних процедур.

Заклад було відкрито у партнерстві приватною медичною групою в Гонконзі, що спеціалізується на МРТ.

Проєкт має на меті просування медичного туризму в Макао, створення робочих місць та об'єднання медичних послуг і відпочинку в одному місці,

– зазначив генеральний директор курортної мережі Лоуренс Хо.

У Laotian Times йдеться про те, що лікарня переосмислює медичний досвід, бездоганно інтегруючи світового класу медичне обстеження, діагностичну візуалізацію, естетичну медицину, лікування довголіття та послуги медичного консьєржа.

Цікаво! За даними ринкових оцінок, світова індустрія медичного туризму становить десятки мільярдів доларів, та продовжить зростати впродовж наступного десятиліття.

